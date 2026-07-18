Гасперини посочи на какво подсилване се надява

Първата пресконференция за сезона на Джан Пиеро Гасперини от тренировъчния лагер на Рома в Тригория започна с коментар за трансферния пазар, като наставникът призна, че се надява на подсилване в нападение.

„В момента разполагаме с Матиас Соуле и Пауло Дибала като крила. Очаквам двама играчи в атака. Дали Суле е в центъра на пазара? Аз виждам всички в центъра на пазара (смее се - б.р.). Има хиляди играчи, които идват и си отиват. Някои ситуации се дължат и на агентите. След това е важно дали има реални оферти. Междувременно, играчът е на разположение, както винаги, въпреки че се появи с няколко килограма в повече, но работи добре“, коментира Гасперини. След подновяването на договора на Дибала, през деня бяха обявени официално и оставанията на Браян Кристанте и Джанлука Манчини. Все още обаче липсва едно парче от пъзела. „Подновяването на договора на Лоренцо Пелегрини е друго нещо, на което се надявам. Всички знаем, че в момента той не може да тренира, защото трябва да се възстанови от контузия. Затова сроковете са по-дълги. Надявам се, че ще се възстанови възможно най-скоро и след това ще постигнем споразумение“, заяви наставникът.

Gasperini: "Soule came to preseason a little overweight. Pellegrini hasn't recovered from his injury." https://t.co/sjj3Maqobk — RomaPress (@ASRomaPress) July 18, 2026

По отношение на трансферния пазар Гасперини има ясни идеи: „Моята програма винаги е била една и съща: прословутите три или четири качествени попълнения към състава, който завърши сезона, без да броим играчите под наем. След това, ако някой си тръгне, трябва да го заменим, иначе ще останем с празнина на тази позиция.“ Относно конкретни играчи той добави: „Дали Крисенсио Съмървил и Мейсън Грийнууд са достъпни за Рома от финансова гледна точка? Очевидно не, но това е по избор, а не защото клубът не може да си го позволи. Изборът е да се установи таван на заплатите в договорите и аз намирам това за правилно, защото има играчи, които изведоха отбора до третото място, а след това биват изместени от новодошли. Справедливо е да има таван на заплатите. Това е полезно и за клуба, защото фондът за заплати е важен. Ако не е възможно, ще търсим други играчи.“

Рома най-после поднови договорите на двама от най-опитните си играчи

„В края на миналия сезон всички се надявахме да започнем с повече играчи, но знаехме, че предстои Световно първенство. Струва ми се, че с много малки изключения, това е ситуация, която засяга всички. Периодът беше такъв за всички отбори. Ние загубихме доста играчи, които бяха под наем, числено сме по-малко и трябва да ги заменим, но сега ситуацията се отпушва за всички. Бихме искали да сме по-напред, но сме в крак с пазара“, продължи той. Сред зоните за подсилване обаче не е халфовата линия: „Няма йерархия, имаме четирима силни и надеждни играчи, а ни предстоят много мачове. Това не е многоброен сектор, но е по мой избор, за да дам възможност на всички да играят често и с увереност. В момента сме добре там.“

Рома се активизира и за Съмървил

„Връзката с Тони Д'Амико е постоянна и комуникацията е непрекъсната, при спазване на неговата роля, защото той е този, който движи пазара. Когато си наясно с проблемите на единия или другия, работиш по-лесно“, продължи треньорът на „джалоросите“, говорейки за спортния директор. Той се спря и на ръководството като цяло: „Дали Рома е бавен клуб при финализирането на трансферни сделки? Вероятно е така, но понякога си като двигател с вътрешно горене, а после ставаш дизелов. Но в дългосрочен план дизеловият двигател пътува. Мехмет Зеки Челик беше с изтичащ договор... като цяло трябва да бъдем по-добри, защото темпото на пазара е бързо. Сега Райън Фридкин ще ни помогне да ускорим. Това е малко по-особена година, има Световно първенство, Д'Амико пристигна през юни, но сега започваме да се движим. Благодаря на Челик за това, което направи миналата година, но от футболна гледна точка съм убеден, че ще се подсилим и ще бъдем още по-добри.“

Ювентус с трансферен удар

Не липсваше и фокус върху целите за следващия сезон: „Би било хубаво да се стабилизираме в горната част на класирането. След това, ако успееш да се задържиш високо и със стабилност, идва моментът, в който се целиш в Скудетото. Целта е да станем по-силни.“ Накрая, коментар за емоциите и очакванията: „Ние сме под голямо напрежение. Имаше тази дълга пауза, но сега отново сме тук. Свикнал съм да гледам напред, да гледам към целта. Понякога има трудности и информацията се променя, същото важи и за финансовия феърплей. Аз също се надявах, че класирането за Шампионската лига ще бъде решаващо за разрешаването му, но после разбираш, че не е така. Трябва обаче да се адаптираме, защото искаме да бъдем по-силни. Пред всяка непредвидена ситуация, а аз съм се сблъсквал с много такива, трябва да рестартираш, да създадеш нова стратегия и да използваш ентусиазма на тази публика и възможностите на този клуб, който има много предимства. Всичко в името на това да направим добър отбор.“

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Снимки: Gettyimages