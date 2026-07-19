Уест Хам отхвърли първата оферта на Рома за нидерландски национал

От Уест Хам са отказали първата оферта на Рома за крилото Крисенсио Съмървил, съобщават редица източници в Италия и Англия.

Става въпрос за 40 млн. евро, които с бонусите достигат близо 46 млн. Въпреки това “чуковете” продължават да настояват, че няма да продадат нидерландския национал за по-малко от 50 млн. евро, каквато е и откупната му клауза, която изтича след два дни. Според Матео Морето в Рома тепърва ще решат дали да подобряват своето предложение, или да преустановят интереса си към 24-годишния играч, който е желан и от Астън Вила. Трансферният експерт добавя, че самият Съмървил вече се е договорил с “вълците” за личните си условия.

🚨 AS Roma opening bid for Crysencio Summerville worth €40m plus add-ons has been rejected by #WHUFC.



Roma remain in talks with potential new bid soon after Summerville opened doors to the move.



❗️ Aston Villa also interested after selling Rogers; depends on AS Roma now.



🎥🇮🇹… pic.twitter.com/wwTvAEdK3k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026

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