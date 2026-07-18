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  3. Рома най-после поднови договорите на двама от най-опитните си играчи

Рома най-после поднови договорите на двама от най-опитните си играчи

  • 18 юли 2026 | 15:48
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Рома най-после поднови договорите на двама от най-опитните си играчи

От Рома официално обявиха новите договори на двама от най-опитните си играчи - капитана Браян Кристанте и защитника Джанлука Манчини. За това намерение на клуба се знаеше още през зимата, но чак сега подновяването на споразуменията стана факт.

И двата досегашни договора на играчите щяха да изтекат през следващото лято. Сега обаче Кристанте преподписа до 2028-а, а Манчини за една година повече или до 2029-а. 31-годишният халф е в топ 10 по брой изиграни мачове в цялата история на клуба със своите 364 срещи и 21 гола от 2018-а насам. 30-годишният бранител пък пристигна на “Олимпико” през 2019-а, като оттогава досега има 319 двубоя с 23 попадения. Освен това и двамата са национали на Италия.

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Снимки: Imago

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