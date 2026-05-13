Милан иска Влахович

  • 13 май 2026 | 03:15
  • 793
  • 0
Милан обмисля да привлече нападателя на Ювентус Душан Влахович през предстоящия трансферен прозорец, съобщава Corriere dello Sport.

Според източник, клубът от Милано може да направи оферта за 26-годишния нападател, ако старши треньорът Масимилиано Алегри остане на поста си. Договорът на Влахович с Ювентус изтича това лято и все още не е гарантирано, че преговорите за удължаване ще бъдат успешни. На фона на несигурността около бъдещето на сръбския нападател, Милан следи отблизо ситуацията и оценява възможността за трансфер.

Байерн (Мюнхен), Уест Хам Юнайтед и Манчестър Юнайтед също проявяват интерес към Влахович.

Нападателят е отбелязал пет гола и е направил една асистенция в 17 мача от Серия А този сезон.

