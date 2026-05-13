Милан иска Влахович

Милан обмисля да привлече нападателя на Ювентус Душан Влахович през предстоящия трансферен прозорец, съобщава Corriere dello Sport.

Според източник, клубът от Милано може да направи оферта за 26-годишния нападател, ако старши треньорът Масимилиано Алегри остане на поста си. Договорът на Влахович с Ювентус изтича това лято и все още не е гарантирано, че преговорите за удължаване ще бъдат успешни. На фона на несигурността около бъдещето на сръбския нападател, Милан следи отблизо ситуацията и оценява възможността за трансфер.

Байерн (Мюнхен), Уест Хам Юнайтед и Манчестър Юнайтед също проявяват интерес към Влахович.

Нападателят е отбелязал пет гола и е направил една асистенция в 17 мача от Серия А този сезон.

