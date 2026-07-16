Леандро Тросар официално е играч на Бешикташ

Турският гранд Бешикташ финализира трансфера на белгийския национал Леандро Тросар от Арсенал. Новината беше потвърдена от английския шампион още вчера, а в сряда нападателят бе официално представен в новия си клуб.

Трансферната сума за 31-годишния футболист е 18 милиона евро. Според условията на сделката, Бешикташ ще изплати тази сума на Арсенал на три равни вноски от по 6 милиона евро в рамките на следващите три години, колкото е и продължителността на договора на Тросар с истанбулския клуб.

Въпреки че имаше контракт с „артилеристите“ до 2027 г., Тросар напуска Лондон след успешен период. Той се присъедини към тима от Брайтън през януари 2023 г. и записа общо 174 мача във всички състезания, в които отбеляза 36 гола.

През изминалия сезон белгиецът допринесе за триумфа на Арсенал с титлата във Висшата лига, която беше първа за клуба от 22 години. В 31 изиграни срещи той се отчете с 6 гола и 6 асистенции.

Леандро Тросар е и ключова фигура в националния отбор на Белгия, за който има 57 мача и 14 попадения. Той е представял страната си на четири големи международни първенства.

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