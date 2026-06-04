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  3. Влахович вбесил ръководителите на Ювентус при неуспешните преговори с една конкретна реплика

Влахович вбесил ръководителите на Ювентус при неуспешните преговори с една конкретна реплика

  • 4 юни 2026 | 15:45
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Влахович вбесил ръководителите на Ювентус при неуспешните преговори с една конкретна реплика

Торинският "Тутоспорт" разкрива, че по време на оказалите се неуспешни преговори за нов договор с Ювентус, нападателят Душан Влахович е вбесил с конкретна реплика ръководителите на "бианконерите".

История, започнала с големи очаквания, а завършила далеч от тях: Влахович е струвал на Ювентус 150 милиона
История, започнала с големи очаквания, а завършила далеч от тях: Влахович е струвал на Ювентус 150 милиона

Според изданието, сърбинът изрично е настоял, че трябва да получава по-висока заплата от съотборника си в атака Джонатан Дейвид.

„Защо трябва да получавам колкото Дейвид?", е изстрелял Влахович, като с това е ядосал директорите на Ювентус по време на финалната среща за удължаване на договора на нападателя. Двете страни не успяха да постигнат споразумение, което означава, че Влахович ще напусне „Алианц Стейдиъм“ като свободен агент след изтичането на контракта му на 30 юни.

В последната година от договора си в Торино Влахович е получавал 12 милиона евро, включително бонусите.„Бианконерите“ са му предложили 6 млн. евро плюс добавки – същата заплата като на канадския национал Дейвид. Искането на Влахович обаче е било за 8 млн. евро плюс бонуси. От Ювентус обаче са определили таван на заплатите от 7 млн. евро на сезон – сума, която на „Алианц Стейдиъм“ получава единствено Кенан Йълдъз.

Директорът на "бианконерите" Джорджо Киелини потвърди вечерта края на преговорите, като намекна, че Влахович вероятно ще продължи кариерата си в чужбина, тъй като нито един клуб от Серия А не може да отговори на финансовите му изисквания.

Интерес към Влахович иначе имат клубове като Атлетико Мадрид, Байерн (Мюнхен) и Челси, а Наполи също е водил разговори с представителите на нападателя.

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Снимки: Imago

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