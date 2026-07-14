Тросар прие офертата на Бешикташ

Крилото на Арсенал Леандро Тросар ще продължи кариерата си в турския гранд Бешикташ. Според информация на журналиста Фабрицио Романо, 31-годишният белгийски национал е дал съгласието си за трансфера.

Очаква се Тросар да пристигне в Истанбул утре вечер, за да премине задължителните медицински прегледи и да подпише своя договор с новия си клуб.

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Двата отбора са постигнали споразумение още през миналата седмица, като трансферната сума ще бъде 18 милиона евро, с включени допълнителни 2 милиона под формата на бонуси.

Тросар е бивш футболист на Генк, Ломел, Вестерло, Льовен и Брайтън.

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