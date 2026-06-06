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Бешикташ подписа с треньор, който беше спряган за Наполи

  • 6 юни 2026 | 15:12
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Бешикташ подписа с треньор, който беше спряган за Наполи

От Бешикташ официално обявиха назначаването на Винченцо Италиано за нов наставник на тима. Той наследява на поста Серген Ялчън с договор поне до лятото на 2028 година при предполагаема заплата от 5 млн. евро на сезон.

Бешикташ много близо до един от най-перспективните италиански треньори
Бешикташ много близо до един от най-перспективните италиански треньори

През последните два сезона 48-годишният специалист водеше Болоня, но реши да напусне клуба в търсене на ново предизвикателство. За него това ще бъде първи опит във футбола извън родината му Италия, като сред предходните му отбори са Трапани, Специя и Фиорентина. Италиано е смятан за един от най-перспективните наставници на Апенините, след като изведе “виолетовите” до два поредни финала в Лигата на конференциите, след което триумфира с Купа на Италия начело на “рособлу”. Наскоро той беше водещ кандидат за нов треньор на Наполи, откъдето обаче в крайна сметка избраха Масимилиано Алегри. Преди година пък Италиано беше свързван и със скамейката на Милан.

От друга страна, Бешикташ ще участва в Лига Европа през новата кампания, след като през изминалия сезон завърши на четвърто място в турското първенство със 17 победи, 9 равенства и 8 загуби, финиширайки с 60 точки или на цели 17 от шампиона Галатасарай.

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