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  3. Бешикташ се похвали с вратар от Байерн (Мюнхен)

Бешикташ се похвали с вратар от Байерн (Мюнхен)

  • 9 юли 2026 | 15:50
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От Бешикташ официално обявиха привличането на вратаря Александер Нюбел, който пристига с трансфер от Байерн (Мюнхен).

Трансферната сума за 29-годишния играч е 6,5 млн. евро и още 5 млн. под формата на бонуси. Договорът на германския национал, чието участие на Мондиал 2026 приключи в 1/16-финалите, е за четири години. Нюбел така и не успя да се пребори за титлярно място на “Алианц Арена” предвид силната конкуренция на Мануел Нойер. Така той изигра едва четири срещи с екипа на баварците. За сметка на това, вратарят прекара последните три сезона в Щутгарт, където натрупа 129 мача със 180 допуснати гола и 38 сухи мрежи.

Следващото ново попълнение на истанбулския гранд ще бъде опорният халф Салих Йозджан, чийто договор с Борусия (Дортмунд) изтече.

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