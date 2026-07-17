Бешикташ почти си гарантира Салах, остава само подписа на футболиста!

Една от големите трансферни саги, които се очертаваха през настоящия прозорец е напът да приключи много бързо. Мохамед Салах, който от 1 юли насам е свободен агент вече се е споразумял с турския Бешикташ, за което твърдят реномираните медии в Турция, и остава само бившият футболист на Ливърпул, Челси, Рома и Базел да сложи подписа върху контракта с гранда от южната ни съседка.
Очаква се шампионът от турската Сюперлиг за 2021 г. да привлече екс реализатора на Премиър лийг срещу годишна заплата от 10 млн евро и още 2 млн под формата на бонуси. Предвиденият контракт ще бъде за една година с опция за удължаване от още година.
Салах ще бъде част от големия проект на истанбулския гранд в опита му да бутне от върха градския съперник Галатасарай, който неизменно печели титлата през последните четири години. Също така "черно-белите" ще се целят и към завръщане в напредналата фаза на европейски клубни турнири след миналогодишното фиаско и отпадането в плейофите за влизане в основната схема на Лигата на конференциите.
Бешикташ ще стартира кампанията си на Стария континент през идната седмица на 23-ти юли (сряда) с мач от втория предварителен кръг на Лига Европа срещу датския Мидтиланд у дома, а седмица по-късно на 30-и юли (сряда) е реваншът в Дания. Сезон 2026/2027 за истанбулци в Сюперлиг пък ще стартира в средата на август на 16-и юли (петък) с домакинство на Еюпспор.