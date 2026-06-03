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Край на сагата: Влахович ще напусне Ювентус като свободен агент

  • 3 юни 2026 | 14:34
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Край на сагата: Влахович ще напусне Ювентус като свободен агент

Нападателят на Ювентус Душан Влахович със сигурност ще напусне клуба като свободен агент в края на месеца, съобщава “Скай Спорт”.

Решаващ ден за бъдещето на Влахович
Решаващ ден за бъдещето на Влахович

На последната среща между клуба и представители на играча, включително неговия баща, не е било постигнато споразумение относно изтичащия му договор. Причината, както се очакваше, е финансова: исканата годишна заплата е по-голяма от тази, която е била предложена. Според Николо Скира нападателят е настоявал за 8 млн. евро и значителна сума при подписването, докато торинският гранд е бил готов да му плаща по 6+1 млн. евро. Както е известно, досегашната заплата на 26-годишния играч беше 12 млн. евро на сезон.

Предвид провалените преговори Влахович ще си тръгне от Ювентус след четири години и половина в клуба, който плати на Фиорентина за него около 85 млн. евро. През този период сръбският национал записа 168 мача с 68 гола и 16 асистенции за “бианконерите”, с които спечели една Купа на Италия.

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