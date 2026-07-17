ФИФА ще раздаде шампионски пръстени на новия световен първенец

Изцяло в духа на американския спорт победителите във финала на Световното първенство ще получат шампионски пръстени, обяви ФИФА.

В неделя Испания и Аржентина ще излъчат новия световен шампион в Ню Джърси, а за победителите ще има пръстени, каквито получават и шампионите в Националната баскетболна асоциация (НБА) и Националната футболна лига (НФЛ). На едната страна на пръстена ще бъде изборазена купата, която получават световните шампиони, а другата част ще бъде специално изработена за всеки от играчите и треньорите.

History will be made on and off the pitch.



The FIFA World Cup 2026 champions will become the first winners ever to receive championship rings alongside the iconic trophy and gold medals.#Fifa #WorldCup2026 #ArgentinaVSspain #WorldCupFinal pic.twitter.com/mVfrvBToay — Economy Middle East (@Economy_ME) July 17, 2026

Освен 30-те артикула, които ще получат победителите, ФИФА ще пусне в продажба и още 1996 пръстена за феновете по света. Пръстените обаче няма да заменят традиционните медали, посочиха още от световната централа.

🏆 FIFA is elevating the World Cup like never before!



💍 Champions will now receive custom championship rings alongside the trophy and gold medals — a first in tournament history!



💎 Crafted in high-purity gold with dazzling diamond inlays, each ring is valued between $30,000… pic.twitter.com/t7lEsjpx5F — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 17, 2026

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