Мбапе пак спечели надстрелването с Меси за "Златната обувка"

Франция пак не стигна до златото, но Килиан Мбапе все пак отново ще се утеши с наградата за голмайстор на Световното първенство. Нападателят на Реал Мадрид завърши на върха с 10 попадения. До последно по петите му беше Лионел Меси, който обаче в крайна сметка остана с 8 гола.

Така французинът изпреварва аржентинската легенда на втори пореден мондиал, след като грабната “Златната обувка” и в Катар през 2022 г. с 8 гола, докато тогава Лео финишира със 7. Това му постижение е историческо.

Kylian Mbappe has become the first player to win the World Cup Golden Boot twice! 🤯👏 pic.twitter.com/OmI6Y9VQRl — BBC Sport (@BBCSport) July 19, 2026

Мбапе вече е на върха и в цялата история на световните финали с 22 гола в 22 срещи.

В течение на турнира в Северна Америка сега Мбапе последователно порази мрежите на Сенегал (два пъти), Ирак (два пъти), Швеция (два пъти), Парагвай (веднъж), Мароко (веднъж) и Англия (два пъти).

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