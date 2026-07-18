Шиърър: Мачът за трето място е пълна безсмислица и трябва да се премахне, Англия изостава сериозно от други нации

Легендарният английски нападател Алън Шиърър определи мача за третото място на Световното първенство като „безсмислен“ преди сблъсъка между "трите лъва" и Франция тази вечер.

Мачът за бронза: Франция срещу Англия в сблъсък на разочарованите

Загубата на Англия от Аржентина в полуфинала в сряда сложи край на надеждите на тима да достигне финала на Мондиала в Ню Джърси срещу Испания. Вместо това „Трите лъва“ ще пътуват до Маями, за да се изправят срещу Франция, чийто тим пък загуби с 0:2 от Испания във вторник. Така двата победени полуфиналиста ще завършат кампанията си по разочароващ начин.

World Cup third-place play-off is 'absolute nonsense' and 'should be scrapped', insists Alan Shearer - as ex-England captain sends Euro 2028 warning to Three Lions https://t.co/3yTpAYVo0V — Daily Mail Sport (@MailSport) July 18, 2026

Шиърър отдавна е критик на този двубой, който е въведен за първи път през 1934 г. и се играе на всяко световно първенство за мъже от 1954 г. насам. Бившият нападател на Нюкасъл и Англия го определи като „пълна глупост“ още когато Англия се изправи срещу Белгия в мача за третото място през 2018 г. Сега той отново изрази мнението на много фенове, които трудно намират ентусиазъм за срещата след разочарованието от отпадането на полуфиналите по-рано през седмицата.

Ако Англия победи Франция, това ще бъде най-доброто класиране на тима на световни финали след спечелването на турнира през 1966 г., но Шиърър смята, че това не е приоритет. Пред „Бетфеър“ той заяви: „Мачът за трето място на Световното първенство е нелеп. От ФИФА толкова много говорят за благосъстоянието на играчите, а сега, след като те са отпаднали от турнира и не могат да го спечелят, ги карат да пътуват до Маями и да играят при 37-38 градуса жега за третото място.“

„Това е абсолютна безсмислица. Играчите трябваше вече да са на път за вкъщи, ако не и вече да са си у дома и в почивка, вместо да се мотаят още три-четири дни, за да играят в безсмислен мач, който съществува само за да се правят повече пари. Хората казват, че това е шанс да завършиш трети в света. Не, позволете ми да ви кажа, всичко, което играчите искат сега, е да отидат на почивка и да се откъснат от турнира", добави бившият нападател на Нюкасъл.

„Те са отпаднали и няма да погледнат назад след 20 години и да кажат, че са се гордеели с третото или четвъртото място. Това е безсмислица както за Франция, така и за Англия. Всички знаем за какво е този мач, за съжаление, и той трябва да бъде премахнат", каза още Шиърър.

Съществуват финансови стимули за класиране на трето място вместо на четвърто. Отборът, спечелил бронзовите медали, ще прибере 21,4 милиона паунда (29 милиона долара), докато загубилият ще получи 19,9 милиона паунда (27 милиона долара), уточнява "Дейли Мейл". За сравнение, победителят на тазгодишното Световно първенство ще бъде награден с 36,9 милиона паунда (50 милиона долара), а подгласникът ще получи 24,4 милиона паунда (33 милиона долара).

Междувременно Шиърър изрази песимизъм след поредното отпадане на Англия на полуфинал, твърдейки, че ако „Трите лъва“ не спечелят Евро 2028, „тогава може би никога няма да го спечелят, докато съм жив“. 55-годишният бивш футболист каза: „Чувствам, че в момента изоставаме от други нации. Изоставаме от двата финалиста, Аржентина и Испания, а също и от Франция. На Европейското първенство, в даден момент, ще трябва да победим Франция или Испания. Изглежда, че Зидан ще стане селекционер на Франция, така че ще бъде наистина интересно да видим какво ще се случи там".

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Шиърър добави още: „Испания е брилянтна. Те имат някои наистина талантливи млади играчи и свежи попълнения в състава си, така че вероятно отново ще бъдат отборът, който трябва да бъде победен. Така че не е лесно, знаете ли, както не е лесно да спечелиш Шампионската лига. Има отбори, които просто винаги ще бъдат там, а Испания и Франция са едни от тях. Ако не го спечелим през 2028 г., тогава може би никога няма да го спечелим, докато съм жив, за съжаление, защото сме домакини.“

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