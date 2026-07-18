Дешан отхвърлил искане на играчите си преди последния двубой

Френските национали са поискали свободна вечер в Маями преди мача за третото място на Световното първенство, но Дидие Дешан e отхвърлил искането им, съобщава “Екип”. Франция ще играе срещу Англия тази вечер от полунощ българско време, което ще бъде и последният мач на 57-годишния селекционер начело на националния отбор.

Повечето играчи са поискали да бъдат пуснати навън след пристигането си във Флорида, за да се отпуснат и за кратко да се откъснат от футбола след загубата от Испания на полуфиналите. Те са преговаряли и за компромисно решение, според което е трябвало да се върнат в хотела до полунощ, но Дешан не е отстъпил.

Френският селекционер смята, че пред отбора му предстои още един мач, в който трябва да се опита да спечели. Той не иска 14-те му години начело на Франция да завършат с поредни загуби от Испания и Англия, затова е решил да запази обичайния режим на подготовка.

По време на това Световно първенство Дешан вече два пъти е давал свободни дни на играчите, което преди не е било обичайна негова практика. Тогава французите са можели да прекарат време със семействата си, но след полуфиналната загуба селекционерът не е искал допълнително отпускане преди последния мач от турнира.

Дешан: Испания и Аржентина са заслужени финалисти

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google