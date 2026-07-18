Последната тренировка на Дидие Дешан

Националният отбор на Франция проведе тренировка преди мача за третото място на Световното първенство по футбол срещу Англия.

Това бе последното занимание начело на петлите на треньора Дидие Дешан, който изведе Франция до титлата в Русия и до финал в Катар преди четири години. Дешан е световен шампион и като футболист от 1998 година.

Под негово ръководство Франция спечели и Лигата на нациите на УЕФА през сезон 2020/21, побеждавайки Испания във финалния двубой.

Двата европейски гранда ще се изправят един срещу друг, след като претърпяха поражения в полуфиналите съответно от Испания и Аржентина.

Въпреки че този двубой често е определян като мача, в който никой не иска да участва, все още има за какво да се играе.

Надпреварата за „Златната обувка“ остава напълно отворена, като звездата на Франция Килиан Мбапе е с равен брой голове с Лионел Меси – по осем.

Към момента Меси има предимство с четири асистенции срещу три за Мбапе, но съботният двубой дава възможност на французина да излезе начело в класацията.

Разбира се, 39-годишният Меси ще има шанс да отговори в неделния финал срещу Испания.

Мачът в Маями Гардънс, Флорида, ще отбележи и края на ерата на Дидие Дешан като селекционер на Франция.

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