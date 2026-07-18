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Англия и Франция рискуват да играят при извънредни жеги

  • 18 юли 2026 | 02:46
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Англия и Франция рискуват да играят при извънредни жеги

Мачът за третото място тази между отборите на Франция и Англия на Мондиал 2026 ще се проведе при тежки метеорологични условия.

Това се превърна в постоянна тема по време на цялото Световно първенство. Жега, гръмотевични бури, дъждове – „петлите“ преминаха през всякакви условия. За малкия финал между "трите лъва" и "петлите" играчите ще се сблъскат с високи температури – между 29 и 32 градуса – и силна влажност на въздуха (над 70%).

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Пристигнали преди два дни, французите вече успяха да усетят лепкавата жега, която може да натежи на организмите. Към момента местната метеорологична прогноза не предвижда гръмотевични бури.

Малкият финал между Франция и Англия е на 19-и юли (неделя) от полунощ българско време. Това ще бъде последната среща на Дешан като национален селекционер. Нея, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на bnt.sportal.bg.

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