Англия и Франция рискуват да играят при извънредни жеги

Мачът за третото място тази между отборите на Франция и Англия на Мондиал 2026 ще се проведе при тежки метеорологични условия.

La petite finale ce samedi (23 heures) entre la France et l'Angleterre se jouera dans des conditions météos exigeantes. https://t.co/DoT18OuncW pic.twitter.com/sWUQe7TW4h — L'Équipe (@lequipe) July 17, 2026

Това се превърна в постоянна тема по време на цялото Световно първенство. Жега, гръмотевични бури, дъждове – „петлите“ преминаха през всякакви условия. За малкия финал между "трите лъва" и "петлите" играчите ще се сблъскат с високи температури – между 29 и 32 градуса – и силна влажност на въздуха (над 70%).

Конате: Искаме да дадем нещо на Дешан в замяна

Пристигнали преди два дни, французите вече успяха да усетят лепкавата жега, която може да натежи на организмите. Към момента местната метеорологична прогноза не предвижда гръмотевични бури.

Малкият финал между Франция и Англия е на 19-и юли (неделя) от полунощ българско време. Това ще бъде последната среща на Дешан като национален селекционер. Нея, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на bnt.sportal.bg.

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