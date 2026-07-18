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“Систъм ъф а Даун” обвиниха “Оейсис” за отпадането на Англия

  • 18 юли 2026 | 10:52
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“Систъм ъф а Даун” обвиниха “Оейсис” за отпадането на Англия

Китаристът на “Систъм ъф а Даун” Дарън Малакян обвини “Оейсис” за неуспеха на Англия на Световното първенство по футбол. По време на втория концерт на групата на стадиона на Тотнъм тези дни той изрази мнение, че британските поп легенди са виновни за загубата срещу Аржентина (1:2) в полуфиналите.

Шоуто на “Систъм ъф а Даун” течеше по време на футболния двубой, като от сцената Малакян информираше за развоя на резултата. При попадението на островитяните за 1:0 той каза „Чух, че Англия току-що вкара“ и „Хайде, Англия“ по време на средната част на песента Dreaming.

По-късно, когато тимът на Томас Тухел допусна изравняване, в публиката се чуха освирквания. На това китаристът заяви: “Ако загубите, обвинявам “Оейсис”. Не освирквайте мен, а “Оейсис”.

Два дни по-рано - по време на първото шоу на стадиона на Тотнъм - Дарън Малакян накара публиката в Лондон да скандира “извадете “Оейсис” от задника си“, като промени текста на песента „Needles“. “Имаме песен за тения. Само за забавление днес ще кръстя тенията „Оейсис“, обясни той.

Пренебрежителното отношение на “Систъм ъф а Даун” към “Оейсис” води началото си от изказвания на Ноел Галахър за “Систъм ъф а Даун” отпреди 25 години, когато излезе албумът Toxicity. В интервю тогава Галахър заяви: “Доживях да чуя най-смотаната група на всички времена.“

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