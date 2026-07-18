Мачът за бронза: Франция срещу Англия в сблъсък на разочарованите

Световното първенство навлиза в своята финална фаза, а тази вечер в Маями Гардънс ще бъде определен носителят на бронзовите медали. Франция и Англия – два отбора, които започнаха турнира като основни фаворити, ще трябва да превъзмогнат разочарованието от отпадналите си мечти за титлата. Срещата за третото място започва в полунощ българско време, което е 17:00 часа местно.

„Петлите“ бяха спрени от Испания с 0:2 в първия полуфинал, докато „трите лъва“ претърпяха драматично поражение с 1:2 от защитаващия титлата си тим на Аржентина.

За Франция този мач носи особен емоционален заряд, тъй като ще бъде последен за легендарния селекционер Дидие Дешан начело на тима. Междувременно капитанът Килиан Мбапе има своя собствена цел – той влиза в двубоя с 8 отбелязани гола, колкото има и Лионел Меси, и ще се бори да стане първият играч, печелил „Златната обувка“ в две поредни издания на Мондиала.

От другата страна, Англия на Томас Тухел ще се опита да преодолее шока от мача с Аржентина, който селекционерът описа като „белег, който ще носим“. Тухел вероятно ще направи ротации в състава си. Звездите Хари Кейн и Джуд Белингам, които имат по 6 гола в актива си, запазват теоретичен шанс за голмайсторския приз, но по-важната цел пред тях е да донесат на страната си първи медал от Световно първенство от десетилетия насам. Победата носи не само престиж, но и допълнителни 2 милиона долара от наградния фонд, като третият в света ще прибере общо 29 милиона.

Това ще бъде 33-тият официален сблъсък между тези два съперника. В историята на световните финали Англия има две победи (през 1966 и 1982 г.), но Франция спечели последната среща – четвъртфинала в Катар през 2022 г. с 2:1. Условията на стадион „Хард Рок“ обаче ще бъдат изпитание и за двата тима. Прогнозите сочат изключителна жега от около 33 градуса по Целзий и висока влажност, като не са изключени и гръмотевични бури, които могат да доведат до прекъсване на играта.

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