Милан следи Леандро Паредес

Според информации в Аржентина Милан е изпратил оферта до бившия халф на Рома Леандро Паредес, който се завърна в родината си през миналата година, обличайки екипа на Бока Хуниорс.

Журналистът Аревало Мартин заяви в предаване на живо по ESPN , че Милан е отправил предложение на Паредес, за да го убеди да се завърне в Серия А, след като прекара последните 12 месеца в Южна Америка. В информацията на Мартин не се посочват подробности относно евентуална трансферна сума, заплата или продължителност на договора. Паредес се завърна в Бока Хуниорс миналото лято за сума от около 3 милиона евро. Договорът му остава за още две години и половина, до края на календарната 2028-а.

🚨 ¡Milan acecha a Paredes! El gigante italiano prepara una oferta por el capitán de Boca. 🇦🇷



El Xeneize no quiere venderlo y confía en que el volante mantenga su decisión de quedarse en Argentina. Tiene contrato hasta 2028 y es clave en el proyecto. 🔵🟡 pic.twitter.com/g2AkPtMcXS — Betsson.sport LATAM (@betssonsport_es) August 7, 2026

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