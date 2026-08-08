Милан следи Леандро Паредес

Според информации в Аржентина Милан е изпратил оферта до бившия халф на Рома Леандро Паредес, който се завърна в родината си през миналата година, обличайки екипа на Бока Хуниорс.
Журналистът Аревало Мартин заяви в предаване на живо по ESPN , че Милан е отправил предложение на Паредес, за да го убеди да се завърне в Серия А, след като прекара последните 12 месеца в Южна Америка. В информацията на Мартин не се посочват подробности относно евентуална трансферна сума, заплата или продължителност на договора. Паредес се завърна в Бока Хуниорс миналото лято за сума от около 3 милиона евро. Договорът му остава за още две години и половина, до края на календарната 2028-а.