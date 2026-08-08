Бивш съотборник на Груев отива в Елче

Елче вече си осигури трето ново попълнение за сезон 2026/2027. След привличането на Фер Ниньо и Хави Морсийо за подсилване на атаката и халфовата линия, клубът официално обяви трансфера на Факундо Буонаноте. Той идва от Брайтън, за да подсили линията на атакуващите полузащитници в състава на Мартин Анселми. Аржентинецът се присъединява под наем от английския тим.

С този ход спортното ръководство, начело с Кристиан Брагарник, продължава да оформя състава, който все още се нуждае от няколко попълнения преди края на трансферния прозорец. Клубът обаче добавя млад и талантлив футболист със значителен потенциал за развитие, с когото ще атакува своя 26-и сезон в испанската Ла Лига.

„Национал на Аржентина, Буонаноте е универсален футболист, способен да играе като атакуващ полузащитник, крило или офанзивен вътрешен халф. Той се отличава с техническите си качества, визия за играта, умения в ситуации един на един и способността си да създава голови положения – качества, които ще донесат креативност и динамика в атаката на отбора. Добре дошъл, Факундо!“, описват от Елче състезателя в съобщението, с което го приветстват в клуба.

𝐅𝐚𝐜𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐁𝐮𝐨𝐧𝐚𝐧𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞. — Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 7, 2026

На 21 години Буонаноте пристига на „Мартинес Валеро“, след като натрупа опит както в Премиър лийг, така и в европейските клубни турнири. Аржентинецът, който притежава и италиански паспорт, беше закупен от Брайтън в началото на 2023 г., когато английският клуб плати близо шест милиона евро на Росарио Сентрал за 80% от правата му. Оттогава той изигра 50 официални мача за „чайките“, пет от които в Лига Европа, демонстрирайки качествата, които го превърнаха в една от големите надежди на аржентинския футбол.

През последните два сезона офанзивният халф търсеше повече игрово време чрез различни преотстъпвания. През кампания 2024/25 той игра за Лестър, където записа над 1500 минути, но не успя да помогне на "лисиците" в опита им да се задържат в Премиър лийг при завръщането им в английския елит. Миналият сезон той започна в Челси, с който дори дебютира в Шампионската лига, но хаосът при лондончани го лиши от възможности за изяви и това доведе до преминаването му в Лийдс през зимния трансферен прозорец, където бе съотборник на българина Илия Груев. Там обаче той също не успя да се наложи и изигра само четири мача.

Bona nit. Buenas noches. Buonanotte. pic.twitter.com/XAjR0d98a5 — Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 7, 2026

Освен клубната си кариера, Буонаноте е редовен участник и в юношеските формации на националния отбор на Аржентина, като вече има опит и с мъжкия тим, за който е изиграл два приятелски мача.

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