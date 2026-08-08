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Комо има интерес към нападател на Марсилия

  • 8 авг 2026 | 04:04
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Комо има интерес към нападател на Марсилия

След като си осигури участие в Шампионската лига след силен сезон в Серия А, отборът на Комо продължава да търси нови попълнения и е насочил поглед към алжирския национал Амин Гуири.

През януари 26-годишният алжирски национал беше трансферна цел на Ювентус, който искаше да подсили атаката си, но тогава Марсилия отказа да го продаде. Това лято друг италиански клуб, Комо, който ще играе в Шампионската лига, изрази сериозен интерес към Амин Гуири.

В същото време, за да подсили офанзивната си линия, отслабена от няколко напускания, спортното ръководство на Марсилия разглежда няколко варианта. Подобно на случая с египетското крило Хайсем Хасан от Овиедо, клубът е събрал информация и за 20-годишния котдивоарски нападател на Гент, Иларион Гооре.

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