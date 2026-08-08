Милан и Бенасер финализираха раздялата

От Милан официално потвърдиха раздялата си с полузащитника Исмаел Бенасер. Договорът между двете страни е прекратен по взаимно съгласие.
Бенасер се присъедини към „росонерите“ през 2019 г. За периода си в клуба 28-годишният френски футболист с алжирски корени изигра 178 мача, в които реализира 8 попадения.
През сезон 2025/26 халфът игра под наем в хърватския Динамо Загреб.
Милан разтрогва договора на полузащитник, който беше върнат от хърватския шампион
Според информации в италианските медии, следващата стъпка в кариерата на Бенасер ще бъде преминаване в катарския клуб Ал-Гарафа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google