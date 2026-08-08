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Милан и Бенасер финализираха раздялата

  • 8 авг 2026 | 01:39
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Милан и Бенасер финализираха раздялата

От Милан официално потвърдиха раздялата си с полузащитника Исмаел Бенасер. Договорът между двете страни е прекратен по взаимно съгласие.

Бенасер се присъедини към „росонерите“ през 2019 г. За периода си в клуба 28-годишният френски футболист с алжирски корени изигра 178 мача, в които реализира 8 попадения.

През сезон 2025/26 халфът игра под наем в хърватския Динамо Загреб.

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Според информации в италианските медии, следващата стъпка в кариерата на Бенасер ще бъде преминаване в катарския клуб Ал-Гарафа.

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