Милан и Бенасер финализираха раздялата

От Милан официално потвърдиха раздялата си с полузащитника Исмаел Бенасер. Договорът между двете страни е прекратен по взаимно съгласие.

Бенасер се присъедини към „росонерите“ през 2019 г. За периода си в клуба 28-годишният френски футболист с алжирски корени изигра 178 мача, в които реализира 8 попадения.

🚨 OFFICIEL ! ISMAËL BENNACER 🇩🇿 FAIT SES ADIEUX AUX SUPPORTERS DE L’AC MILAN !! 👋❤️🖤



« Chers supporters du Milan,



L’année dernière, je vous disais au revoir sans imaginer que ces mots prendraient finalement la forme d’un adieu.



Rien ne pourra effacer les souvenirs… — Actu Foot (@ActuFoot_) August 7, 2026

През сезон 2025/26 халфът игра под наем в хърватския Динамо Загреб.

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Според информации в италианските медии, следващата стъпка в кариерата на Бенасер ще бъде преминаване в катарския клуб Ал-Гарафа.

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