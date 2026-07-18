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Меси: Ще се опитаме в неделя Ламин да не покаже най-доброто от себе си

  • 18 юли 2026 | 06:34
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Меси: Ще се опитаме в неделя Ламин да не покаже най-доброто от себе си

Лионел Меси бе част от заключителната пресконференция на Аржентина преди финала на Мондиал 2026, в който "гауичосите" ще бранят световната си титла в мач срещу Испания. Исторически за първи път тя бе проведена цели два дни преди сблъсъка, който ще определи победителя в шампионата на планетата, а тя се проведе на голямо събитие, по време на което въпросите задаваха не само журналистите, но и големи звезди като Новак Джокович, Рио Фърдинанд и други.

„Когато играем, не мислим за напрежението, а за това да се състезаваме по най-добрия начин“.

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Като основна задача за предстоящия сблъсък звездата на "албисилесте" определи парирането на Ламин Ямал от Испания.

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Скалони: Играем за нашите хора, за нашите семейства

„Ламин е играч, който може да постигне много. Пред него има огромна кариера и възможност да постигне нещо историческо, но се надявам това да не се случи този път. Животът е лудост, невероятно е, че след онази снимка и двамата ще спорим за световната купа. Желая му много късмет и в Барселона. Ще се опитаме в неделя той да не покаже най-добрата си версия, въпреки че ще е трудно“, каза Меси.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Аржентина и Испания излизат на “зеления килим” в утрешния 19-и юли (неделя), а първият съдийски сигнал ще прозвучи в 22:00 часа българско време. Арена на сблъсъка ще бъде "МетЛайф Стейдиъм" в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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