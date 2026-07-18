Стоичков и Георги Иванов на прием при Тръмп

Единственият български носител на “Златната топка” Христо Стоичков и президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъстваха на едно от заключителните събития, свързани с Мондиал 2026. Това бе специален форум, провел се на територията на “Trump Tower” в Ню Йорк, и чийто домакин бе самият Доналд Тръмп, като всичко продължи цели четири часа.

Стоичков присъства на събитието в качеството си на посланик на ФИФА, като Световната футболна централа имаше своето официално представителство в лицето на ръководителя на организацията Джани Инфантино, както и на други легенди. Георги Иванов пък бе на форума, организиран от Тръмп, тъй като там бяха поканени всички президенти на всички футболни федерации, присъстващи в Северна Америка за предстоящия финал между Аржентина и Испания на Мондиал 2026.

По време на форума в “Trump Tower” бе потвърдена още информацията, че Доналд Тръмп ще присъства във ВИП ложите на “МетЛайф Стейдиъм” в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, непосредствено до Джани Инфантино, а по-късно ще връчи и световната купа на победителите. Той сподели намерението си мачът между Аржентина и Испания да не е последният мач на ниво Световно първенство, който да се проведе на територията на САЩ, и съвсем скоро отново да има Мондиал на територията на страната, като този път тя да е съдомакин не с Мексико и Канада, а с някоя друга страна.

President Trump jokes that the U.S. should host another World Cup "without Mexico and Canada" while standing alongside FIFA President Gianni Infantino at Trump Tower.



He also laughs about Infantino floating a future U.S.-China tournament, saying players would love the "nice… pic.twitter.com/6pPftSSdnj — Fox News (@FoxNews) July 17, 2026

“Оказва се, че сме страна, луда по футбола. Предложих Съединените щати да имат още един шанс да бъдат домакини на турнира, но този път ще пропуснем Мексико и Канада. Ще доведем друга държава. Джани предложи Китай - кратък полет е, играчите биха го харесали. Това наистина обедини света. Световното първенство по футбол през 2026 г. счупи почти всеки възможен рекорд. Това е най-голямото Световно първенство досега, домакин на още 16 отбора… все едно има много Супербоул едновременно!”, коментира Тръмп в изказването си по време на форума.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Иначе до края на шампионата на планетата ще има още два мача, като първият от тях е тази вечер от полунощ българско време. В него Франция и Англия излизат в битка за третото място на турнира. Този, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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