Унай Симон: Трябва да имаме увереността, че сме способни да направим обрат

Националният отбор на Испания вече е изцяло концентриран върху предстоящото предизвикателство срещу Аржентина. Унай Симон, вратарят на „Ла Роха“, анализира ключовите аспекти на срещата пред „Радио МАРКА“ и подчерта колко е важно отборът да запази своята идентичност, дори в мач, който се очаква да бъде изключително изискващ от физическа гледна точка. Стражът припомни двубоя срещу Уругвай като този, който е създал най-много трудности на тима да развие своя стил на игра.

„Ние се опитваме да поддържаме една идея за игра, един подход. Мачът, който може би ни затрудни най-много в това отношение, беше този с Уругвай, защото смятам, че беше много тежък двубой по отношение на нарушенията, играта ни беше постоянно накъсвана“, започна Симон.

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В този смисъл Симон очаква много сходен сценарий и срещу аржентинския национален отбор и изтъква необходимостта тимът да бъде готов да се адаптира, без да се отказва от стила си.



„Вярваме, че мачът с Аржентина ще бъде такъв и трябва да сме подготвени за това, за да продължим със същата нагласа“, каза Симон.

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Испанският национал също така наблегна на психическата устойчивост като един от аспектите, които могат да направят разликата в среща от най-висока класа. Според Унай отборът трябва да е готов да реагира, дори ако мачът се усложни.



„Ако в даден момент мачът се обърне срещу нас и изостанем в резултата, трябва да имаме увереността, че сме способни да направим обрат“, каза още Симон.

Вратарят даде за пример устойчивостта, която Аржентина демонстрира по време на първенството, но същевременно даде да се разбере, че Испания също трябва да покаже своите състезателни амбиции.



„Аржентина го показваше през целия Мондиал и ако се наложи на нас, мисля, че трябва да докажем, че сме отбор, който иска да спечели“, завърши Симон.

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Големият финал на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико между Аржентина и Испания предстои на 19-и юли (неделя). Първият съдийски сигнал ще прозвучи в 22:00 часа българско време, а арена на сблъсъка ще бъде "МетЛайф Стейдиъм" в Ийст Ръдърфорд, щата Ню Джърси (САЩ). Този, както и всички 104 мача от шампионата на планетата в Северна Америка може да гледате на bnt.sportal.bg.

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