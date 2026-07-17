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Франция пристигна в Маями за последния мач на Дешан като селекционер

  • 17 юли 2026 | 08:58
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Отборът на Франция пристигна в Маями от лагера си в Бостън за малкия финал на Световното първенство по футбол срещу тима на Англия, предаде АФП. След отпадането от Испания в Далас и последна тренировка в лагера си в Бостън френската делегация напусна окончателно лагера си, където се готвеше от 10 юни насам.

Стотина привърженици очакваха французите при напускането им на хотела, а персоналът му ги изпрати, развявайки френски знамена. Единствено селекционерът Дидие Дешан, който в събота срещу неделя ще води тима за последен път, се спря, за да даде автографи.

Днес Дешан ще даде пресконференция с един футболист от отбора, а след това отборът ще тренира за последно на стадиона на Интер Маями. 

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