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Меси: Испания е огромен отбор със страхотни играчи, ще бъде специален мач

  • 16 юли 2026 | 16:09
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Голямата звезда на Аржентина Лионел Меси коментира предстоящия финал на Мондиал 2026. Испания ще бъде последното препятствие пред „албиселесте“ по пътя към втора поредна световна титла. Меси познава добре съперника, след като прекара голяма част от кариерата си в Барселона.

„Това е огромен отбор със страхотни играчи, с ясен стил на игра. Познавам добре този отбор. Това е футболна философия, те играят по този начин от много години и аз познавам играчите им“, заяви той.

„Познавам футболистите. Срещал съм се с много от тях на терена и продължавам да ги следя. Някои играят в Барса – клуб, който винаги ще обичам и ще следя“, посочи Лео, признавайки, че „това ще бъде специален и много равностоен мач“.

Това ще бъде трети финал на световно първенство за Меси, като се добави и този от 2014 г., загубен от Германия в продълженията. По този начин той ще се изравни с Кафу като единствените играчи, достигнали до тази фаза три пъти.

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