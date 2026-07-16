Франция финализира назначаването на Зидан

Докато Франция се готви за двубоя за третото място на Световното първенство в Северна Америка, зад кулисите Френската футболна федерация се подготвя за пристигането на Зинедин Зидан. В събота Дидие Дешан ще води “петлите” за последен път и с това ще бъде сложен край на 14-годишния му изключително успешен период като селекционер на тима.

Очаква се Зинедин Зидан да го замени, но официално обявление няма да бъде направено веднага след края на Мондиал 2026, като то е възможно да дойде към края на следващата седмица. Според френските медии всичко около контракта на Зидан е договорено, но самият договор не е подписан.

🚨🚨 L’ARRIVÉE DE ZINEDINE ZIDANE 🇫🇷 À LA TÊTE DES BLEUS DEVRAIT ÊTRE OFFICIALISÉE D’ICI JEUDI-VENDREDI PROCHAIN !!!! 🤩👔



Son contrat est PRÊT mais pas encore signé. La FFF voudrait que ce contrat soit signé avant le 21 juillet. ✍️



Zizou toucherait 300.000€ hors primes. Avec… pic.twitter.com/mEGu5jgHOT — Actu Foot (@ActuFoot_) July 16, 2026

От френската футболна федерация искат контрактът да бъде подписан преди 21 юли, тъй като тогава ще влезе в сила нов закон, който ще постави лимит на заплатите на спортни ръководители и треньори на национални отбори. Те няма да могат да получат повече от 450 000 евро на година. Това обаче няма да бъде проблем за Зидан и щаба му. Френският министър на спорта Марина Ферари вече е дала одобрението си за изключение от новия закон, което да важи за легендата.

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Снимки: Gettyimages