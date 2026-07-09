Елверсберг привлече конкурент на Лукас Петков от Борусия (Дортмунд)

Отборът на Лукас Петков Елверсберг привлече американския офанзивен играч от Борусия (Дортмунд) Коул Кемпбъл.

20-годишният футболист, роден в Хюстън, подписа дългосрочен договор до юни 2030 г., както обявиха официално от новия му клуб. Кемпбъл може да играе както по крилата, така и като типична десетка, с което се явява директен конкурент на българския национал.

Here we go! ⚫️⚪️🔥 Herzlich willkommen im Saarland und bei unserer SVE, Cole! 🤝



Cole Campbell wechselt von Borussia Dortmund an die Kaiserlinde und erhält hier einen Vertrag bis 2030. Schön, dass du da bist – wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit! 😁#DieElv #UnsereElv pic.twitter.com/n9kaNSjAkZ — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) July 9, 2026

Според информация на списание „Кикер“, трансферната сума, която Елферсберг е заплатил на Дортмунд, възлиза на 6 млн. евро. Кемпбъл се присъедини към академията на „жълто-черните“ през 2022 г., пристигайки от Исландия.

Спортният директор на Елверсберг Кристиан Вебер изрази задоволството си от сделката. „С привличането на Коул добавяме още един изключително талантлив играч. Неговата забележителна скорост и уменията му в ситуации един на един ще бъдат огромен плюс за нас“, заяви той. „Наблюдавахме го от дълго време и сме щастливи, че той избра нашия проект.“

„Коул е невероятно талантлив футболист с огромен потенциал. При нас той направи своите първи стъпки в професионалния футбол. Благодарим му за времето, прекарано в клуба, и му желаем всичко най-добро в бъдеще, както на терена, така и извън него“, коментира управляващият директор на Дортмунд Ларс Рикен.

През втората половина на изминалия сезон Кембъл игра под наем в Хофенхайм, където записа пет участия като резерва. В юношеските си години той е представлявал националния отбор на Исландия до 17 години, преди да избере да играе за младежките формации на САЩ.

Елверсберг си осигури историческа първа промоция в елита на германския футбол, след като завърши на второ място във Втора Бундеслига през миналия сезон.

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