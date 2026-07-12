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Борусия даде разрешение на Адейеми да финализира трансфера си в Барселона

  • 12 юли 2026 | 17:13
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Борусия даде разрешение на Адейеми да финализира трансфера си в Барселона

Карим Адейеми е все по-близо до преминаване в Барселона, след като от Борусия (Дортмунд) официално потвърдиха, че са му дали разрешение да преговаря с друг клуб. Германският тим обяви, че крилото е освободено от старта на предсезонната подготовка.

По-рано „Скай“ и „Билд“ съобщиха, че трансферът на Адейеми при каталунците е на практика финализиран.

Според информациите Дортмунд и Барселона, воден от бившия селекционер на Германия Ханзи Флик, са постигнали споразумение за трансферна сума от 22 милиона евро. Към нея са предвидени и допълнителни 7 милиона евро под формата на бонуси. Очаква се договорът на играча да бъде до лятото на 2031 г.

„Карим Адейеми и Киел Ветйен няма да вземат участие в началото на подготовката. И на двамата играчи е дадено време за разговори с други клубове“, се казва в съобщение на Дортмунд в социалната мрежа X по повод събирането на отбора за старта на новия сезон.

24-годишният Адейеми, чийто настоящ контракт с „жълто-черните“ е до 2027 г., отдавна е изразил желанието си да напусне клуба.

Крилото пристигна в Дортмунд преди четири години от състава на Ред Бул Залцбург.

Именно Флик му даде шанс за дебют в националния отбор на Германия през септември 2021 г. Оттогава Адейеми има 11 мача за Бундестима, но не попадна в сметките на Юлиан Нагелсман за настоящото Световно първенство.

За четирите си сезона в Дортмунд футболистът изигра 146 мача, в които отбеляза 36 гола, седем от които през изминалата кампания.

В състава на испанския шампион Адейеми ще се сблъска със сериозна конкуренция в лицето на суперзвездата Ламин Ямал и новопривлеченото английско крило Антъни Гордън.

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