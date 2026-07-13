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Билетите за Аржентина - Англия са два пъти по-скъпи от тези за Франция - Испания

  • 13 юли 2026 | 22:11
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Полуфиналите на Световното първенство включват два мача между световни сили, но цените на билетите за единия мач в момента са повече от два пъти по-високи от тези за другия.

Франция е №1 в световната ранглиста на ФИФА за мъже и ще играе срещу №3 Испания в Далас във вторник. Испания прекара голяма част от подготовката за световните финали начело на класацията, преди да бъде изпреварена от Франция през април. Цената на билета за техния полуфинал беше 1325 долара към обяд в понеделник, според услугата за проследяване на билети TicketData.com. Това представлява 26% спад през последните три дни, а текущата цена е по-малко от половината на тази на другия полуфинал.

Защитаващият титлата шампион Аржентина продължава да бъде голяма притегателна сила и ще играе полуфиналния си мач срещу Англия в Атланта в сряда. Франчайзът от Мейджър Лийг Сокър Атланта Юнайтед има силна аржентинска фен база, а бившият мениджър на националния отбор на Аржентина Херардо Мартино стана старши треньор на клуба през ноември. Цената на билета за мача Аржентина - Англия беше 2841 долара, което е увеличение с 34% през последните три дни. Цената се повиши до 2966 долара в събота, преди да падне до 2537 долара на следващата сутрин. Мачът е също така почти два пъти по-скъп от билетите за мача за третото място. Насрочен за събота в Маями, цената на билета е 1543 долара.

Финалът на стадиона в Ню Джърси в неделя остава 6760 долара, въпреки че това е с 6% по-малко през последните 72 часа. След като достигна 3 650 през октомври, цена за влизане на финала беше 2 301 долара на 21 юни и 9 911 на 6 юли.

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