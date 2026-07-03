Томас Мюлер за неуспеха на Германия: Искаме, но просто не можем

Световният шампион от Бразилия 2014 Томас Мюлер сподели разочарованието си от поредния неуспех на националния тим на Германия. “Маншафтът” приключи участието си на Мондиала още на 1/16-финалите след поражение от Парагвай, дошло след дузпи.

Ето какво написа бившият играч на Байерн (Мюнхен) в профила си в LinkedIn:

„Шокът беше изписан по лицето ми миналия понеделник – както и по лицата на толкова много германски футболни фенове.

След като имах малко време да осмисля случилото се, първият ми извод е следният: Искаме, но просто не можем.

Видях отбор и група футболисти, които напълно осъзнаваха своята отговорност към германския футбол и го показаха ясно с отдадеността, решителността и себераздаването си. И въпреки това, от чисто футболна гледна точка, видяното изобщо не беше изненадващо. Нямам предвид отпадането на 1/16-финалите срещу Парагвай, а цялостното – и най-вече индивидуалното – представяне на отбора на терена.

Още преди турнира беше ясно, че този състав разполага с играчи, способни да сътворят индивидуални проблясъци, които вдигат футболните фенове на крака. Но като отбор твърде често изпитваше затруднения – дори срещу съперници, които на хартия се смятаха за по-слаби.

Единайсет поредни победи преди мача с Еквадор или не – аз така и не видях постоянство в начина ни на игра или изграждането на ясно изразено ядро на отбора, дори по време на тази победна серия.

А когато „германският двигател“ не работи добре като колектив, ние просто не разполагаме с индивидуална класа от световно ниво, която да компенсира това. Играчи като Килиан Мбапе за Франция, Хари Кейн за Англия, Ерлинг Холанд за Норвегия и Лионел Меси за Аржентина направиха разликата за своите национални отбори в безброй мачове на това Световно първенство.

⚽ Осъзнаваме ли наистина всички, че световният елит вече се е откъснал от нас?

⚽ Какво можем да научим от другите държави по отношение на развитието на футболистите и стила на игра?

⚽ С какъв футбол искаме германският национален отбор да бъде разпознаван и какъв тип играчи трябва да развиваме, за да стане това възможно?

⚽ Как можем, с поглед към Евро 2028, бързо отново да се превърнем в турнирен отбор, срещу който никой съперник не иска да се изправя?

По един или друг начин е време Германският футболен съюз да се захване за работа. След пет поредни разочароващи турнира германският футбол се нуждае от ясна визия, изградена върху нови идеи и по-задълбочен анализ. Нуждаем се от модерен, безкомпромисен подход към развитието на футболистите, който да бъде в съответствие с футбола, който искаме да играем в бъдеще.

Нуждаем се от отговорност, експертиза и най-вече от смелостта да приложим необходимите промени, така че през следващите години Германия отново да бъде сред отборите, които остават в танца на най-голямата футболна сцена, когато залогът е най-голям.“

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