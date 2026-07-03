Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Томас Мюлер за неуспеха на Германия: Искаме, но просто не можем

Томас Мюлер за неуспеха на Германия: Искаме, но просто не можем

  • 3 юли 2026 | 15:06
  • 539
  • 8

Световният шампион от Бразилия 2014 Томас Мюлер сподели разочарованието си от поредния неуспех на националния тим на Германия. “Маншафтът” приключи участието си на Мондиала още на 1/16-финалите след поражение от Парагвай, дошло след дузпи.

Ето какво написа бившият играч на Байерн (Мюнхен) в профила си в LinkedIn:

„Шокът беше изписан по лицето ми миналия понеделник – както и по лицата на толкова много германски футболни фенове.

След като имах малко време да осмисля случилото се, първият ми извод е следният: Искаме, но просто не можем.

Видях отбор и група футболисти, които напълно осъзнаваха своята отговорност към германския футбол и го показаха ясно с отдадеността, решителността и себераздаването си. И въпреки това, от чисто футболна гледна точка, видяното изобщо не беше изненадващо. Нямам предвид отпадането на 1/16-финалите срещу Парагвай, а цялостното – и най-вече индивидуалното – представяне на отбора на терена.

Още преди турнира беше ясно, че този състав разполага с играчи, способни да сътворят индивидуални проблясъци, които вдигат футболните фенове на крака. Но като отбор твърде често изпитваше затруднения – дори срещу съперници, които на хартия се смятаха за по-слаби.

Единайсет поредни победи преди мача с Еквадор или не – аз така и не видях постоянство в начина ни на игра или изграждането на ясно изразено ядро на отбора, дори по време на тази победна серия.

А когато „германският двигател“ не работи добре като колектив, ние просто не разполагаме с индивидуална класа от световно ниво, която да компенсира това. Играчи като Килиан Мбапе за Франция, Хари Кейн за Англия, Ерлинг Холанд за Норвегия и Лионел Меси за Аржентина направиха разликата за своите национални отбори в безброй мачове на това Световно първенство.

⚽ Осъзнаваме ли наистина всички, че световният елит вече се е откъснал от нас?

⚽ Какво можем да научим от другите държави по отношение на развитието на футболистите и стила на игра?

⚽ С какъв футбол искаме германският национален отбор да бъде разпознаван и какъв тип играчи трябва да развиваме, за да стане това възможно?

⚽ Как можем, с поглед към Евро 2028, бързо отново да се превърнем в турнирен отбор, срещу който никой съперник не иска да се изправя?

По един или друг начин е време Германският футболен съюз да се захване за работа. След пет поредни разочароващи турнира германският футбол се нуждае от ясна визия, изградена върху нови идеи и по-задълбочен анализ. Нуждаем се от модерен, безкомпромисен подход към развитието на футболистите, който да бъде в съответствие с футбола, който искаме да играем в бъдеще.

Нуждаем се от отговорност, експертиза и най-вече от смелостта да приложим необходимите промени, така че през следващите години Германия отново да бъде сред отборите, които остават в танца на най-голямата футболна сцена, когато залогът е най-голям.“

Кроос и Балак са поредните, които засипаха с критики Бундестима след провала на Световното
Кроос и Балак са поредните, които засипаха с критики Бундестима след провала на Световното
Швайнщайгер и Кан в един глас: Германия загуби идентичността си
Швайнщайгер и Кан в един глас: Германия загуби идентичността си
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Англичаните блокират подстъпите към хотела си в Мексико Сити

Англичаните блокират подстъпите към хотела си в Мексико Сити

  • 3 юли 2026 | 15:29
  • 447
  • 0
Диего Симеоне за бъдещето на Хулиан Алварес: Да мисли за Кабо Верде

Диего Симеоне за бъдещето на Хулиан Алварес: Да мисли за Кабо Верде

  • 3 юли 2026 | 15:13
  • 663
  • 0
Билети на английски фенове за мача с Мексико се препродават за до 26 000 паунда

Билети на английски фенове за мача с Мексико се препродават за до 26 000 паунда

  • 3 юли 2026 | 14:58
  • 541
  • 0
Кристиано Роналдо: Надявам се Модрич да продължи да играе

Кристиано Роналдо: Надявам се Модрич да продължи да играе

  • 3 юли 2026 | 14:54
  • 669
  • 0
Кунде заяви, че ще запомни думите на Ямал

Кунде заяви, че ще запомни думите на Ямал

  • 3 юли 2026 | 14:49
  • 1556
  • 0
Ливърпул отдава почит на Диого Жота и Андре Силва

Ливърпул отдава почит на Диого Жота и Андре Силва

  • 3 юли 2026 | 14:38
  • 559
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

  • 3 юли 2026 | 11:34
  • 17277
  • 95
Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

  • 3 юли 2026 | 13:35
  • 9286
  • 16
11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 12:48
  • 16026
  • 3
Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 04:09
  • 98192
  • 242
ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

  • 3 юли 2026 | 10:38
  • 10156
  • 19
ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

  • 3 юли 2026 | 10:25
  • 11240
  • 42