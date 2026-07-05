Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

Юрген Клоп със сигурност поема националния тим на Германия, след като е постигнал споразумение за това с ръководството на Германския футболен съюз, съобщи Фабрицио Романо. Така 59-годишният бивш мениджър на Ливърпул заема овакантеното от Юлиан Нагелсман място начело на Бундестима.

Предстои да се договорят детайлите по напускането му на ролята на директор във футбола към “Ред Бул”, но това изглежда като формалност.

Клоп не е бил наставник от напускането си на “Анфийлд” преди две години. По принцип в кариерата си Клоп никога не е водил национален отбор.

Иначе, според Романо, от германската централа са обмисляли и преговори с Оливер Гласнер, който обаче пое Нотингам Форест.

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