Фьолер потвърди за преговорите с Клоп

Спортният директор на германския национален отбор Руди Фьолер потвърди, че е провел разговори с Юрген Клоп относно треньорския пост в Бундестима.

Бившият наставник на Майнц 05, Борусия (Дортмунд) и Ливърпул е фаворит да застане начело на тима, който се провали на Мондиал 2026.

Клоп вече е взел решение дали иска да работи с Руди Фьолер

„Проведохме разговор с Юрген. Много бързо стана ясно, че това може да се получи – и че така и ще бъде“, заяви Фьолер.

Преди това Юлиан Нагелсман подаде оставка. Под негово ръководство Германия отпадна на 1/16-финалите на Световното първенство от Парагвай след 1:1 в редовното време и 3:4 при изпълнението на дузпи.

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Снимки: Imago