Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Фьолер потвърди за преговорите с Клоп

Фьолер потвърди за преговорите с Клоп

  • 7 юли 2026 | 21:26
  • 629
  • 0

Спортният директор на германския национален отбор Руди Фьолер потвърди, че е провел разговори с Юрген Клоп относно треньорския пост в Бундестима.

Бившият наставник на Майнц 05, Борусия (Дортмунд) и Ливърпул е фаворит да застане начело на тима, който се провали на Мондиал 2026.

Клоп вече е взел решение дали иска да работи с Руди Фьолер
Клоп вече е взел решение дали иска да работи с Руди Фьолер

„Проведохме разговор с Юрген. Много бързо стана ясно, че това може да се получи – и че така и ще бъде“, заяви Фьолер.

Преди това Юлиан Нагелсман подаде оставка. Под негово ръководство Германия отпадна на 1/16-финалите на Световното първенство от Парагвай след 1:1 в редовното време и 3:4 при изпълнението на дузпи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ВАР сгреши при незачетения гол на Египет, твърди бивш рефер

ВАР сгреши при незачетения гол на Египет, твърди бивш рефер

  • 7 юли 2026 | 21:25
  • 3971
  • 8
Джордж Уеа осъди расистките обиди към Мбапе

Джордж Уеа осъди расистките обиди към Мбапе

  • 7 юли 2026 | 21:16
  • 791
  • 3
Бивш футболист на Локо (София) бележи в ШЛ за арменци

Бивш футболист на Локо (София) бележи в ШЛ за арменци

  • 7 юли 2026 | 21:13
  • 1337
  • 0
Милан спечели надпреварата с Наполи за защитник на Лацио

Милан спечели надпреварата с Наполи за защитник на Лацио

  • 7 юли 2026 | 21:08
  • 3553
  • 0
Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

  • 7 юли 2026 | 21:05
  • 79271
  • 677
Бала, Благо и Сърмов се хванаха за главите, когато Меси пропусна дузпата

Бала, Благо и Сърмов се хванаха за главите, когато Меси пропусна дузпата

  • 7 юли 2026 | 20:24
  • 5070
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Борац (Баня Лука) 1:0 Левски, Око-Флекс се появи в игра

Борац (Баня Лука) 1:0 Левски, Око-Флекс се появи в игра

  • 7 юли 2026 | 21:47
  • 68143
  • 235
Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

  • 7 юли 2026 | 21:05
  • 79271
  • 677
Швейцария - Колумбия (съставите)

Швейцария - Колумбия (съставите)

  • 7 юли 2026 | 21:48
  • 1494
  • 6
ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

ЦСКА без последното ново попълнение в мачовете срещу Дери Сити, трио остана извън групата на "армейците"

  • 7 юли 2026 | 17:47
  • 29094
  • 24
Меси “подобри” антирекорда за пропуснати дузпи на СП

Меси “подобри” антирекорда за пропуснати дузпи на СП

  • 7 юли 2026 | 19:34
  • 10677
  • 25
Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Оже-Алиасим изравни сетовете срещу Джокович

Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Оже-Алиасим изравни сетовете срещу Джокович

  • 7 юли 2026 | 21:00
  • 15239
  • 3