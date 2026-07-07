Фьолер потвърди за преговорите с Клоп

Спортният директор на германския национален отбор Руди Фьолер потвърди, че е провел разговори с Юрген Клоп относно треньорския пост в Бундестима.
Бившият наставник на Майнц 05, Борусия (Дортмунд) и Ливърпул е фаворит да застане начело на тима, който се провали на Мондиал 2026.
Клоп вече е взел решение дали иска да работи с Руди Фьолер
„Проведохме разговор с Юрген. Много бързо стана ясно, че това може да се получи – и че така и ще бъде“, заяви Фьолер.
Преди това Юлиан Нагелсман подаде оставка. Под негово ръководство Германия отпадна на 1/16-финалите на Световното първенство от Парагвай след 1:1 в редовното време и 3:4 при изпълнението на дузпи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago