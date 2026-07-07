Клоп вече е взел решение дали иска да работи с Руди Фьолер

След оставката на националния селекционер Юлиан Нагелсман и оттеглянето на изпълнителния директор на Германския футболен съюз (DFB) Андреас Ретиг в края на годината, остава въпросът какво ще се случи със спортния директор на Бундестима Руди Фьолер.

Назначаването на Клоп за селекционер на Германия все още не е сигурно, но шансовете са "над 50%"

Легендата поиска време за размисъл относно бъдещето си след срещата на върха в германския футбол миналия четвъртък във Франкфурт, въпреки че има действащ договор до 2028 г.

Очакваният нов селекционер на Бундестима Юрген Клоп вече е провел телефонен разговор с Фьолер. Твърди се, че по време на разговора Клоп е уверил Руди, че би се радвал той да се задържи на поста си и иска да работи заедно с него.

Ръководителите на германския футбол, начело с президента Бернд Нойендорф и Ханс-Йоахим Вацке също предварително са заявили на Фьолер, че желаят сътрудничеството им да продължи.

По-рано Клоп беше подчертал: „Водят се важни разговори, защото позицията на национален селекционер сама по себе си няма да промени или реши проблемите на германския футбол. И съответно, този процес започва сега.“ Клоп е наясно, че не може сам да върне германския футбол на пътя на успеха. Фьолер трябва да бъде важен основен камък в процеса на възстановяване.

Това означава, че тенденцията е Руди Фьолер да остане. Проучване на „Инса“, поръчано от „Билд“, показа, че мнозинството от анкетираните подкрепят оставането му. Очаква се решението да бъде обявено днес следобед.

Европейското първенство през 2028 г. в Англия, Шотландия, Уелс и Република Ирландия би било последният турнир за Фьолер. Спортният директор вече даде да се разбере, че след това окончателно ще се оттегли.

Назначаването на Клоп за селекционер на Германия все още не е сигурно, но шансовете са "над 50%"

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След преждевременната раздяла с Юлиан Нагелсман (38) като селекционер вследствие на срамното представяне на Световното първенство, DFB потърси контакт със своя желан кандидат за наследник – Клоп. Бившият треньор на Ливърпул е сигнализирал готовността си да поеме поста и назначението му се счита за сигурно.

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