Назначаването на Клоп за селекционер на Германия все още не е сигурно, но шансовете са "над 50%"

Споразумението с Юрген Клоп за треньорския пост в националния отбор на Германия все още не е финализирано, въпреки взаимното желание за постигане на сделка. Това заяви вицепрезидентът на Германската футболна федерация (ГФФ) Ханс-Йоахим Вацке.

Клоп е основен кандидат да наследи Юлиан Нагелсман, който се оттегли след отпадането на Бундестима на от Световното първенство. Бившият мениджър на Ливърпул обаче има действащ договор до 2029 г. с франчайз групата "Ред Бул", където заема позицията на глобален ръководител на футбола.

„Със сигурност нищо не е приключило. Трябва да се погледне на ситуацията реалистично, особено предвид участието на Ред Бул“, коментира Вацке пред телевизия ZDF. Той беше главен изпълнителен директор на Борусия Дортмунд по времето, когато Клоп водеше отбора.

Очаква се в близко бъдеще Вацке и президентът на Германската футболна федерация Бернд Нойендорф да пътуват до Ню Йорк за преговори с Клоп, който в момента работи като телевизионен анализатор на Мондиала.

Според Вацке шансовете за постигане на споразумение с Клоп „са над 50%“.

„Финансовите аспекти ще бъдат ключов момент в преговорите“, добави той. Клоп има и лични спонсорски договори, които може да се окажат в конфликт с партньорите на федерацията.

„Проблемите съществуват, за да бъдат решавани. Разбира се, ние имаме финансов праг, който не можем да преминем. Очакваме малка отстъпка от патриотизъм, или поне аз очаквам такава конкретно от Юрген“, каза с усмивка Вацке.

От чисто спортна гледна точка вицепрезидентът на федерацията е убеден, че Клоп е правилният избор.

„Той определено прави играчите по-добри“, заяви Вацке и допълни, че под негово ръководство стилът на игра „вероятно ще стане малко по-физически, по-интензивен и отново малко по-първичен“.

DFB vice president Hans-Joachim Watzke says Jürgen Klopp as Germany head coach is not done yet: "This is not a done deal yet. There are still hurdles to overcome. Especially considering that he has a contract at RB. I'm a bit more skeptical than others. I'm convinced the chances… pic.twitter.com/xnJ2Va6w1F — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 6, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google