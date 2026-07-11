Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Световният шампион Аржентина излиза срещу вдъхновения тим на Швейцария в любопитен 1/4-финален мач от Мондиал 2026, който ще се играе на стадион „Ероухед“ в Канзас Сити от 04:00 сутринта българско време. Победителят в тази среща ще има европейски съперник на полуфиналите в лицето на Норвегия или Англия.

Пътят на двата отбора дотук бе осеян с драма. Особено силно това важи за „албиселесте“, които сътвориха епичен обрат от 0:2 до 3:2 срещу Египет в последните 15 минути на 1/8-финала, а преди това трябваше да преодолеят със същия резултат след продължения сензацията Кабо Верде. „Кръстоносците“ на Мурат Якин пък преминаха през рулетката на дузпите в предишната фаза, за да отстранят фаворита Колумбия след нулево равенство в редовното време и продълженията. На 1/16-финала пък Швейцария се справи доста по-леко с Алжир и спечели с 2:0. Триумф срещу аржентинците и класиране на полуфиналите ще е най-доброто представяне някога в историята на алпийската държава.

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони влезе в заглавията на медиите преди мача, отричайки категорично теориите, че отборът му е облагодетелстван от съдийски решения. След полемиките около отменения гол на Египет, Скалони заяви, че използва тези обвинения като „гориво“ за своите играчи. „Много хора не искат да спечелим, защото вече взехме титлата в Катар. Използваме това като вид бунт, за да играем още по-добре“, сподели наставникът.

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В центъра на вниманието отново е мегазвездата Лионел Меси. Капитанът на Аржентина се намира в брилянтна форма, като вече има 8 гола на сметката си в турнира и продължава битката с Килиан Мбапе за „Златната обувка“. Скалони подчерта, че 39-годишният Меси е „машина“, която усеща опасността по неповторим начин. Очаква се Аржентина да излезе в познатата си формация 4-1-2-1-2, като Лаутаро Мартинес вероятно ще партнира на Меси в предни позиции.

За Швейцария подготовката за 1/4-финала бе помрачена от новината за отсъствието на водещия им голмайстор Йохан Манзамби, който няма да е на линия във втори пореден двубой. Младият талант, който има 3 гола и 2 асистенции в турнира, страда от контузия в коляното и няма да може да помогне на своите съотборници. Това поставя още по-голяма отговорност върху плещите на капитана Гранит Джака и нападателя Брийл Емболо.

Въпреки липсата в предни позиции, силата на швейцарците остава тяхната организация. Те са допуснали само 3 гола от началото на Мондиала – третият най-добър показател сред останалите осем отбора. Вратарят Грегор Кобел е един от героите на тима, заемайки четвърто място по процент спасявания в турнира. Мурат Якин вероятно ще заложи на солидно 4-3-3, разчитайки на физическата мощ на Мануел Аканжи и Нико Елведи в защита.

Историческата справка не дава много поводи за оптимизъм на Швейцария. В досегашните 7 срещи между двата отбора Аржентина няма загуба, записвайки 5 победи и 2 равенства. На световни първенства двата тима са се срещали два пъти – през 1966 г. (победа с 2:0 за Аржентина) и в драматичния 1/8-финал през 2014 г. в Бразилия, когато гол в 118-ата минута на продълженията на Анхел Ди Мария изпрати южноамериканците напред.

Аржентина е истинска машина за голове с общо 14 попадения до момента (средно 2.8 на мач). Отборът доминира в притежанието на топката със средно 65%, докато Швейцария не изостава значително с 63%. „Кръстоносците“ обаче създават повече шансове на мач (8.8 срещу 7.6 за Аржентина), което подсказва, че двубоят може да бъде много по-равностоен, отколкото сочат предварителните прогнози.

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