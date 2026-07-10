Думи на Меси бяха цитирани по време на литургия за Деня на независимостта на Аржентина

Думи на суперзвездата на Аржентина Лионел Меси отекнаха в катедралата в Буенос Айрес, когато архиепископ Хорхе Гарсия Куерва цитира капитана на националния отбор по време на литургия, отбелязваща Деня на независимостта на страната - 9 юли. Това се случи докато "гаучосите" се готвят за 1/4-финала на Световното първенство срещу Швейцария.

🙏 EL ARZOBISPO DE BUENOS AIRES CITÓ A MESSI EN EL TEDÉUM POR EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA 🇦🇷



🗨️ "Movilizados por los colores de la Selección, se nos enciende el alma. Sigamos con la camiseta puesta y con pasión hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó en las redes… — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 9, 2026

Гарсия Куерва използва посланието на Меси след триумфа на отбора на Мондиал 2022 в Катар като призив за единство на церемония, на която присъства и аржентинският президент Хавиер Милей.

„Нека запазим фланелките и със страст нека оживим посланието, което Лионел Меси някога публикува в социалните мрежи“, каза архиепископът по време на службата, преди да прочете думите, които Меси е написал преди четири години.

„Когато ние, аржентинците, се борим заедно и сме единни, сме способни да постигнем всичко, което си наумим“, каза тогава футболната звезда с думи, които бяха повторени четири години по-късно. Споменаването дойде два дни, след като Аржентина победи Египет с 3:2 в драматичен обрат, след като изоставаше с 0:2, за да се класира за четвъртфиналите на турнира в САЩ, Канада и Мексико.

39-годишният Меси играе на шестото си поредно Световно първенство и е отбелязал във всеки от петте мача на Аржентина дотук, като заедно с Килиан Мбапе са начело в класацията по голове с осем попадения.

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