Швейцария се готви за исторически сблъсък с Меси и Аржентина

Швейцарският национален отбор ще се опита да спре Лионел Меси в съботния четвъртфинал от Световното първенство срещу Аржентина. Затова играчите на Якин проведоха поредно, много интензивно, тренировъчно занимание.

На пръв поглед двубоят изглежда изключително неравностоен. Аржентина притежава блясък и слава, да не говорим за звездите и трофеите, докато швейцарците никога не са достигали дори до полуфинал на Световно първенство. Всъщност те не са играли на четвъртфинал от 1954 г., когато губят от Австрия на турнир, на който са домакини.

Възпитаниците на Мурат Якин ще се надяват да почерпят вдъхновение от победата си на осминафиналите, когато отстраниха друг южноамерикански отбор, Колумбия, след изпълнение на дузпи.

Победителят от този сблъсък ще се изправи срещу Норвегия или Англия в сряда в Атланта в мач за място на финала на Световното първенство.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google