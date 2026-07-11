Аржентина с последна тренировка преди четвъртфинала

Световният шампион Аржентина проведе своята последната си тренировка преди поредния мач от световните финали. Заниманието бе на тренировъчния център Спортинг в Канзас Сити. Подготовката е за предстоящия четвъртфинален мач срещу Швейцария, който ще се играе в събота на стадион „Ароухед“ в Канзас Сити.

Капитанът Лионел Меси и полузащитникът Родриго Де Пол взеха участие в заниманието, а Скалони наблегна на тактическите елементи в подготовката за елиминационния двубой.

Аржентина си осигури място на четвъртфиналите след драматичен обрат от два гола пасив за победа с 3:2 над Египет. Швейцария от своя страна се класира напред, след като елиминира Колумбия след изпълнение на дузпи при нулево равенство в редовното време.

Победителят от този сблъсък ще се изправи срещу Англия или Норвегия в полуфинален мач, който ще се състои в сряда в Атланта.

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