Швейцария със сигурност ще е без Манзамби в четвъртфинала срещу Аржентина

Швейцария ще играе без звездата си Йохан Манзамби на четвъртфиналите на Световното първенство срещу шампиона Аржентина, съобщи треньорът на отбора Мурат Якин.
"За съжаление Йохан не може да играе утре. Опитахме се да го накараме да се възстанови, но все още не е възможно", каза Якин на пресконференция преди мача в събота.
Манзамби трябваше да прекрати тренировки преди мача от осминафиналите срещу Колумбия заради натъртено коляно и отсъстваше от срещата, спечелена драматично след дузпи. 20-годишният футболист, който трябва да подпише договор с английския Нюкасъл, отбеляза три гола на турнира до момента.
"Много боли", каза Якин, описвайки го като "шокиращ момент", от който футболистът все още не е успял да се възстанови навреме.
Надеждите на Швейцария да изненада Аржентина и суперзвездата Лионел Меси остават живи. Капитанът Гранит Джака каза, че представянето на швейцарците го прави горд. Тимът се класира за четвъртфинал на Световен шампионат за първи път след 1954 година.
"Искаме да направим следващата стъпка. Увереността идва от представянето срещу Колумбия. Ако покажем това единство още веднъж, можем да разочароваме и Аржентина", категоричен е опитният Гранит Джака.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago