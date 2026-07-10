Швейцария със сигурност ще е без Манзамби в четвъртфинала срещу Аржентина

Швейцария ще играе без звездата си Йохан Манзамби на четвъртфиналите на Световното първенство срещу шампиона Аржентина, съобщи треньорът на отбора Мурат Якин.

"За съжаление Йохан не може да играе утре. Опитахме се да го накараме да се възстанови, но все още не е възможно", каза Якин на пресконференция преди мача в събота.

🚨🗣️ Murat Yakin ( Switzerland coach): "Egypt coach and players saying referees helping Argentina? In general, matches are officiated fairly nowadays. With VAR, everything can be reviewed.



"There’s no need to settle everything with words after the match… when you have your… pic.twitter.com/h1FMMkpFsC — MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 10, 2026

Манзамби трябваше да прекрати тренировки преди мача от осминафиналите срещу Колумбия заради натъртено коляно и отсъстваше от срещата, спечелена драматично след дузпи. 20-годишният футболист, който трябва да подпише договор с английския Нюкасъл, отбеляза три гола на турнира до момента.

"Много боли", каза Якин, описвайки го като "шокиращ момент", от който футболистът все още не е успял да се възстанови навреме.

🚨🗣️Granit Xhaka: “It will be hard to stop Messi for more than 90 minutes, we need to close down the spaces in front of him as fast as possible to stand a chance” pic.twitter.com/FF7y4z7PPv — MC (@CrewsMat10) July 10, 2026

Надеждите на Швейцария да изненада Аржентина и суперзвездата Лионел Меси остават живи. Капитанът Гранит Джака каза, че представянето на швейцарците го прави горд. Тимът се класира за четвъртфинал на Световен шампионат за първи път след 1954 година.

"Искаме да направим следващата стъпка. Увереността идва от представянето срещу Колумбия. Ако покажем това единство още веднъж, можем да разочароваме и Аржентина", категоричен е опитният Гранит Джака.

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Снимки: Imago