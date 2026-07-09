Кобел: Невероятно е толкова малка страна да е сред осемте най-добри в света

Вратарят на Швейцария - Грегор Кобел, изрази своята гордост от класирането на тима за 1/4-финалите на Световното първенство по футбол през 2026 година. „Кръстоносците“ постигнаха драматичен успех над Колумбия с 4:3 след изпълнение на дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха при нулево равенство. Стражът на Борусия (Дортмунд), който участва на първия си Мондиал, се превърна в герой, спасявайки удара на Кучо Ернандес от бялата точка. С тази победа Швейцария си осигури сблъсък с актуалния световен шампион Аржентина.

„Това е наистина огромно постижение за нас и за Швейцария. За толкова малка страна да бъде сред осемте най-добри в света в най-големия спорт на планетата, това е наистина невероятно. Изключително съм щастлив заради феновете и всеки, който има шанс да преживее тези моменти. Това не може да се изрази с думи. Невероятно постижение“, коментира Кобел.

С този успех швейцарците прекъснаха негативна серия от три поредни отпадания на осминафиналната фаза на световни първенства.

„Бях изцяло съсредоточен върху дузпите. Нямах големи емоционални възходи и падения преди това. Спасяването беше огромен миг. Да видя как всички са един за друг и се опитват да си вдъхнат кураж, това е страхотно. Имах огромна вяра, че ще победим. Вярвах в отбора и в качествата на всички при дузпите. Това е уникално и е красиво и не може да се види другаде“, добави вратарят.

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В спор за участие във финалната четворка "кръстоносците" ще спорят с актуалния световен шампион Аржентина. Този двубой ще се изиграе рано сутринта на 12-ти юли (неделя) от 4:30 часа българско време. Арена на сблъсъка е "Ероухед Стейдиъм" в Канзас Сити, САЩ (щата Мисури). Този, както и всички 104 мача от Монадиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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