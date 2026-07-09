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Кобел: Невероятно е толкова малка страна да е сред осемте най-добри в света

  • 9 юли 2026 | 00:20
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Вратарят на Швейцария - Грегор Кобел, изрази своята гордост от класирането на тима за 1/4-финалите на Световното първенство по футбол през 2026 година. „Кръстоносците“ постигнаха драматичен успех над Колумбия с 4:3 след изпълнение на дузпи, след като редовното време и продълженията завършиха при нулево равенство. Стражът на Борусия (Дортмунд), който участва на първия си Мондиал, се превърна в герой, спасявайки удара на Кучо Ернандес от бялата точка. С тази победа Швейцария си осигури сблъсък с актуалния световен шампион Аржентина.

„Това е наистина огромно постижение за нас и за Швейцария. За толкова малка страна да бъде сред осемте най-добри в света в най-големия спорт на планетата, това е наистина невероятно. Изключително съм щастлив заради феновете и всеки, който има шанс да преживее тези моменти. Това не може да се изрази с думи. Невероятно постижение“, коментира Кобел.

С този успех швейцарците прекъснаха негативна серия от три поредни отпадания на осминафиналната фаза на световни първенства.

„Бях изцяло съсредоточен върху дузпите. Нямах големи емоционални възходи и падения преди това. Спасяването беше огромен миг. Да видя как всички са един за друг и се опитват да си вдъхнат кураж, това е страхотно. Имах огромна вяра, че ще победим. Вярвах в отбора и в качествата на всички при дузпите. Това е уникално и е красиво и не може да се види другаде“, добави вратарят.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

В спор за участие във финалната четворка "кръстоносците" ще спорят с актуалния световен шампион Аржентина. Този двубой ще се изиграе рано сутринта на 12-ти юли (неделя) от 4:30 часа българско време. Арена на сблъсъка е "Ероухед Стейдиъм" в Канзас Сити, САЩ (щата Мисури). Този, както и всички 104 мача от Монадиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

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