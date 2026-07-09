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Швейцария се подготвя за поне един червен картон срещу Меси и компания

  • 9 юли 2026 | 17:57
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Швейцарският национален отбор провеждат специални тренировки за четвъртфинала на Мондиала срещу Аржентина. Европейците работят върху игрови ситуации с намалени състави - 11 срещу 10, 11 срещу 9 и дори 11 срещу 8. Освен това вратарят Грегор Кобел и наставникът на вратарите отделят до два часа дневно за тренировки по изпълнение на дузпи.

Дуелът е от 04:00 часа българско време в неделя сутрин, а победителят ще играе после срещу Норвегия или Англия.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Швейцарският национален отбор иска да бъде подготвен за всеки сценарий в мача срещу настоящите световни шампиони - игра с човек по-малко, дълги периоди на защита под силен натиск и евентуално изпълнение на дузпи.

“Кръстоносците” смятат предстоящия сблъсък за най-важния в историята на националния отбор, а играчите са допълнително мотивирани от възможността да елиминират Лионел Меси от турнира.

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