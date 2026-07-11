Барса и Атлетико отложиха финалните преговори за Алварес

Преговорите между Барселона и Атлетико Мадрид за трансфера на Хулиан Алварес продължават, като финалната фаза е планирана за след края на Световното първенство, твърди каталунското издание "Спорт".
Двата клуба са се споразумели да отложат всички решаващи стъпки по сделката до приключването на турнира. След това Барса възнамерява да възобнови активните разговори и да финализира привличането на аржентинския национал.
Самият Алварес вече направи първата крачка, като открито демонстрира желанието си за евентуален трансфер на „Камп Ноу“.
Отлагането на преговорите не е свързано единствено със Световното първенство. Ръководството на Барселона осъзнава, че Атлетико едва ли ще се съгласи да се раздели с един от ключовите си играчи, без предварително да му е осигурил заместник от същата класа. Поради тази причина каталунците са решили да предоставят на мадридчани необходимото време, за да работят на трансферния пазар през следващите седмици.
Финансовият план на Барселона е претърпял промени. Каталунският гранд ще отправи официално предложение на стойност около 130 милиона евро.
В Барса смятат тази сума за максималната, която могат да си позволят, и са уверени, че тя отговаря както на пазарната стойност на футболиста, така и на финансовите нужди на Атлетико. Каталунците нямат намерение да повишават офертата си до 150 милиона евро.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago