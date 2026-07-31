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11-те на ЦСКА 1948 и Арда, четирима титуляри-майстори от победата над Търнава

  • 31 юли 2026 | 20:29
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11-те на ЦСКА 1948 и Арда, четирима титуляри-майстори от победата над Търнава

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Арда (Кърджали) за късния петъчен двубой от efbet Лига. Мачът започва в 21:15 на стадион "Витоша".

ЦСКА 1948 0:0 Арда (Кърджали)

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 96. Драган Гривич, 4. Андре Хофман, 70.Костадин Илиев, 15. Фурат Султани, 34. Петър Витанов, 23. Флориан Кребс, 10. Борислав Цонев, 11. Георги Русев, 71. Данило Тарасенко, 93. Мамаду Диало.

Арда (Кърджали): 1. Анатолий Господинов, 4. Давид Акинтола, 5. Виктор Любенов, 10. Светослав Ковачев, 16. Преслав Бачев, 21. Вячеслав Велев, 35. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов, 44. Адама Траоре, 80. Лъчезар Котев, 99. Бирсент Карагарен.

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