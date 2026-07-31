Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аякс
  3. Аякс със силен трансфер, взе звезда на Борусия (Д)

Аякс със силен трансфер, взе звезда на Борусия (Д)

  • 31 юли 2026 | 22:13
  • 1146
  • 0
Аякс със силен трансфер, взе звезда на Борусия (Д)

Аякс официално обяви привличането на халфа Юлиан Брант. 30-годишният германец пристига в Амстердам със свободен трансфер, след като договорът му с Борусия (Дортмунд) изтече през юни. Брант, който има 48 мача за Германия, подписа тригодишен договор с нидерландския гранд.

Трансферът беше неочакван, тъй като вниманието на медиите беше насочено към очакваното пристигане в Аякс на вратаря Марк-Андре тер Стеген от Барселона.

„Юлиан избра Аякс и ние сме изключително щастливи от това“, заяви техническият директор Жорди Кройф пред клубния уебсайт.

„Водихме разговори в продължение на няколко месеца, като той имаше възможност да подпише и с други клубове. С Юлиан привличаме играч от международна класа, с огромен опит и фантастичен манталитет. Убеден съм, че той ще добави истинско качество към нашия състав", добави синът на легендата Йохан Кройф.

Брант се присъедини към Борусия (Дортмунд) от Байер (Леверкузен) през 2019 г. и изигра 307 мача за „жълто-черните" във всички турнири, в които отбеляза 57 гола и направи 65 асистенции. През миналия сезон той взе участие в 41 двубоя за Борусия, записвайки 11 гола и 4 асистенции.

Германецът е петото лятно попълнение за Аякс. Преди него към клуба се присъединиха Дейли Блинд, Кайо Енрике, Маркос Леонардо и Толу Арокодаре.

Отборът от Амстердам иска да си стъпи на краката след един от най-слабите си сезони от 1963 г. насам, завършвайки на 5-о място в Ередивизи и класирайки се за квалификациите на Лигата на конференциите едва след плейофи.

През юни Аякс назначи бившия треньор на Жирона Мичел и вече достигна третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, след като елиминира сръбския Войводина с общ резултат 8:2

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Байер отправи оферта към Наполи

Байер отправи оферта към Наполи

  • 31 юли 2026 | 16:53
  • 2442
  • 0
Подкрепа за Инфантино от Океания: местната конфедерация призовава спорния проект на ФИФА да бъде проучен

Подкрепа за Инфантино от Океания: местната конфедерация призовава спорния проект на ФИФА да бъде проучен

  • 31 юли 2026 | 16:47
  • 1213
  • 1
Собственикът на Милан: Наследството на Франко ще остане завинаги

Собственикът на Милан: Наследството на Франко ще остане завинаги

  • 31 юли 2026 | 16:35
  • 1114
  • 0
Силвестър Джаспър ще премине в белгийски гранд

Силвестър Джаспър ще премине в белгийски гранд

  • 31 юли 2026 | 16:26
  • 2416
  • 2
Арне Слот е отказал на Нидерландия

Арне Слот е отказал на Нидерландия

  • 31 юли 2026 | 16:18
  • 1145
  • 0
Тер Стеген си взе довиждане с Барселона и ще пътува за Амстердам, за да подпише с Аякс

Тер Стеген си взе довиждане с Барселона и ще пътува за Амстердам, за да подпише с Аякс

  • 31 юли 2026 | 16:11
  • 1603
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 2:1 Арда, изгониха бранител на домакините

ЦСКА 1948 2:1 Арда, изгониха бранител на домакините

  • 31 юли 2026 | 22:40
  • 11374
  • 23
ЦСКА засега също без фенове за мача с Макаби заради изцепките на израелците

ЦСКА засега също без фенове за мача с Макаби заради изцепките на израелците

  • 31 юли 2026 | 22:13
  • 4154
  • 1
Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

  • 31 юли 2026 | 18:02
  • 30135
  • 123
Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

  • 31 юли 2026 | 20:56
  • 23129
  • 33
Венци Стефанов: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими, посочих двама да ги проверим, а те избягаха

Венци Стефанов: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими, посочих двама да ги проверим, а те избягаха

  • 31 юли 2026 | 21:41
  • 6483
  • 10
Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

  • 31 юли 2026 | 15:43
  • 36394
  • 171