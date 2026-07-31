Аякс със силен трансфер, взе звезда на Борусия (Д)

Аякс официално обяви привличането на халфа Юлиан Брант. 30-годишният германец пристига в Амстердам със свободен трансфер, след като договорът му с Борусия (Дортмунд) изтече през юни. Брант, който има 48 мача за Германия, подписа тригодишен договор с нидерландския гранд.

Трансферът беше неочакван, тъй като вниманието на медиите беше насочено към очакваното пристигане в Аякс на вратаря Марк-Андре тер Стеген от Барселона.

Welcome to Ajax, Julian Brandt! — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2026

„Юлиан избра Аякс и ние сме изключително щастливи от това“, заяви техническият директор Жорди Кройф пред клубния уебсайт.

„Водихме разговори в продължение на няколко месеца, като той имаше възможност да подпише и с други клубове. С Юлиан привличаме играч от международна класа, с огромен опит и фантастичен манталитет. Убеден съм, че той ще добави истинско качество към нашия състав", добави синът на легендата Йохан Кройф.

Брант се присъедини към Борусия (Дортмунд) от Байер (Леверкузен) през 2019 г. и изигра 307 мача за „жълто-черните" във всички турнири, в които отбеляза 57 гола и направи 65 асистенции. През миналия сезон той взе участие в 41 двубоя за Борусия, записвайки 11 гола и 4 асистенции.

Германецът е петото лятно попълнение за Аякс. Преди него към клуба се присъединиха Дейли Блинд, Кайо Енрике, Маркос Леонардо и Толу Арокодаре.

Отборът от Амстердам иска да си стъпи на краката след един от най-слабите си сезони от 1963 г. насам, завършвайки на 5-о място в Ередивизи и класирайки се за квалификациите на Лигата на конференциите едва след плейофи.

През юни Аякс назначи бившия треньор на Жирона Мичел и вече достигна третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, след като елиминира сръбския Войводина с общ резултат 8:2

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google