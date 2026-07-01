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  3. Лапорта влезе в длъжност, атакува Перес и отправи послание към Атлетико за Алварес

Лапорта влезе в длъжност, атакува Перес и отправи послание към Атлетико за Алварес

  • 1 юли 2026 | 16:47
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Жоан Лапорта днес официално започна третия си мандат като президент на Барселона. Той убедително спечели изборите на 15 март, но едва сега официално встъпи отново в длъжност, след като до вчера функциите временно изпълняваше Рафа Юсте. По време на встъпителната си реч Лапорта не пропусна да атакува отново своя колега в Реал Мадрид Флорентино Перес, който в последните месеци отново извади на преден план "случая Негреира", а кралският клуб официално изпрати доклад до УЕФА, настоявайки за възстановяване на дисциплинарното производство срещу каталунците.

"На други места са много нервни и провеждат фарсови пресконференции, без да имат ясна посока. Изживяват дежа вю... Ние имаме постоянство и ясен път - Ханзи Флик води тази вълнуваща група от играчи", заяви Лапорта.

Малко по-късно, след като бе спрян от журналистите и запитан отново за доклада на Реал, Лапорта отговори: "

Реал Мадрид отново атакува Барселона и официално настоява УЕФА да възобнови разследването по случая "Негреира“
Реал Мадрид отново атакува Барселона и официално настоява УЕФА да възобнови разследването по случая "Негреира“

"Няма да им се размине. Знаем какво мисли УЕФА за всичко това и няма да им се размине. Това е просто поредният им изблик на истерия, опитват се да проточат това, за да оправдаят действия, които нямат смисъл. Няма да успеят. Те са в обикновените съдилища, а ние се занимаваме с това от дълго време. Представихме доказателствата в производството. Ответните страни не са представили нищо".

Официално: Атлетико подаде жалба срещу Барселона заради Хулиан Алварес
Официално: Атлетико подаде жалба срещу Барселона заради Хулиан Алварес

Лапорта коментира и казуса с оферта на Барселона за Хулиан Алварес. Както е известно, аржентинецът е голямата трансферна цел на каталунците и те имат готовност да платят над 100 милиона евро за него, но от Атлетико са категорични, че няма да продадат своя нападател и дори подадоха жалба до ФИФА и Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) срещу Барселона.

"Когато говоря за поставяне на цели, имам предвид спечелване на лиги, купи и суперкупи и работа за спечелване на Шампионската лига. Сигурен съм, че ще постигнем това, защото имаме правилния отбор и треньор, който го ръководи майсторски. Трябва да запазим отбора, който имаме. Не е краят на света, ако не направим никакви трансфери. С Антъни Гордън покрихме това, от което се нуждаехме. Вярно е, че Левандовски си тръгна и бихме могли да засилим тази позиция. Ако Деко иска да подсили отбора, ще го направим и сме готови. Можем да подходим към всяка операция с логичен спортен и икономически подход. Самоцелното привличането на играчи или харченето на много пари, защото пазарът го диктува, не е решение.

В своето изказване наскоро Хулиан не спомена Барса, а намекна само за смяна на клуба. Не сме го карали да прави това. Той винаги е бил в радара ни, дори преди да отиде в Манчестър Сити, но тогава не можехме да си го позволим. Говорих с Атлетико и Деко отправи предложение. Знаем, че той иска да дойде при нас. С цялото ми уважение, казахме им, че имат оферта, а те отговориха, че не искат да продават, защото нямат алтернатива. Ще държим офертата отворена толкова дълго, колкото сметнем за необходимо, но няма да зависим от милостта на Атлетико. Те знаят за нашите намерения и ако искат да продължат, перфектно. Посланието е следното: офертата не е безсрочна.

Хулиан Алварес призна: Искам да напусна Атлетико и да сбъдна мечтата си
Хулиан Алварес призна: Искам да напусна Атлетико и да сбъдна мечтата си

Не знаем каква е тяхната стратегия. Сключихме много сделки с Атлетико без никакви проблеми. Тази е може би по-деликатна. Тя е почтена; полагаме значителни усилия с оферта, която ще запазим, докато не я преразгледаме. Надявам се да променят мнението си и да приемат офертата. Ако не го направят, ще видим какво ще правим. Не знам какъв е смисълът да се обръщаме към УЕФА и ФИФА.“

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