Лапорта влезе в длъжност, атакува Перес и отправи послание към Атлетико за Алварес

Жоан Лапорта днес официално започна третия си мандат като президент на Барселона. Той убедително спечели изборите на 15 март, но едва сега официално встъпи отново в длъжност, след като до вчера функциите временно изпълняваше Рафа Юсте. По време на встъпителната си реч Лапорта не пропусна да атакува отново своя колега в Реал Мадрид Флорентино Перес, който в последните месеци отново извади на преден план "случая Негреира", а кралският клуб официално изпрати доклад до УЕФА, настоявайки за възстановяване на дисциплинарното производство срещу каталунците.

"На други места са много нервни и провеждат фарсови пресконференции, без да имат ясна посока. Изживяват дежа вю... Ние имаме постоянство и ясен път - Ханзи Флик води тази вълнуваща група от играчи", заяви Лапорта.

Малко по-късно, след като бе спрян от журналистите и запитан отново за доклада на Реал, Лапорта отговори: "

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"Няма да им се размине. Знаем какво мисли УЕФА за всичко това и няма да им се размине. Това е просто поредният им изблик на истерия, опитват се да проточат това, за да оправдаят действия, които нямат смисъл. Няма да успеят. Те са в обикновените съдилища, а ние се занимаваме с това от дълго време. Представихме доказателствата в производството. Ответните страни не са представили нищо".

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Лапорта коментира и казуса с оферта на Барселона за Хулиан Алварес. Както е известно, аржентинецът е голямата трансферна цел на каталунците и те имат готовност да платят над 100 милиона евро за него, но от Атлетико са категорични, че няма да продадат своя нападател и дори подадоха жалба до ФИФА и Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) срещу Барселона.

"Когато говоря за поставяне на цели, имам предвид спечелване на лиги, купи и суперкупи и работа за спечелване на Шампионската лига. Сигурен съм, че ще постигнем това, защото имаме правилния отбор и треньор, който го ръководи майсторски. Трябва да запазим отбора, който имаме. Не е краят на света, ако не направим никакви трансфери. С Антъни Гордън покрихме това, от което се нуждаехме. Вярно е, че Левандовски си тръгна и бихме могли да засилим тази позиция. Ако Деко иска да подсили отбора, ще го направим и сме готови. Можем да подходим към всяка операция с логичен спортен и икономически подход. Самоцелното привличането на играчи или харченето на много пари, защото пазарът го диктува, не е решение.

В своето изказване наскоро Хулиан не спомена Барса, а намекна само за смяна на клуба. Не сме го карали да прави това. Той винаги е бил в радара ни, дори преди да отиде в Манчестър Сити, но тогава не можехме да си го позволим. Говорих с Атлетико и Деко отправи предложение. Знаем, че той иска да дойде при нас. С цялото ми уважение, казахме им, че имат оферта, а те отговориха, че не искат да продават, защото нямат алтернатива. Ще държим офертата отворена толкова дълго, колкото сметнем за необходимо, но няма да зависим от милостта на Атлетико. Те знаят за нашите намерения и ако искат да продължат, перфектно. Посланието е следното: офертата не е безсрочна.

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Не знаем каква е тяхната стратегия. Сключихме много сделки с Атлетико без никакви проблеми. Тази е може би по-деликатна. Тя е почтена; полагаме значителни усилия с оферта, която ще запазим, докато не я преразгледаме. Надявам се да променят мнението си и да приемат офертата. Ако не го направят, ще видим какво ще правим. Не знам какъв е смисълът да се обръщаме към УЕФА и ФИФА.“

🚨🔵🔴 Barcelona president Joan Laporta mentions Julián Álvarez deal status for the first time.



“I have spoken with Atlético: we sent an offer and we know that Julián wanted to come to Barça for long time, since he was at Man City”. 🕷️ pic.twitter.com/Cw7SWrOzLm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

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