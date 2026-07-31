Венци Стефанов: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими, посочих двама да ги проверим, а те избягаха

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов разкри какво си е говорил с феновете на "белите" в началото на домакинския двубой срещу Локомотив (София), който завърши 1:1. Президентът на най-стария столичен клуб твърди, че е искал да провери двама от запалянковците за наркотици, тъй като те твърдят, че не използват субстанции, но посочените са избягали.

"Казах им, че е морално да подкрепят отбора, да не пречат. Напротив. Те направиха точно обратното. Тези факли и глоби, които ще плащаме вместо да ги дадем на школата, трябва да платим за техните простотии. Слязох, за да говорим като нормални хора. Да се разберем. Всички обичаме Славия и искаме да побеждава. Това не е начинът, по който да се подкрепя един отбор. Това не е начин, по който можеш да изразяваш чувствата си.

Претенциите им са неоснователни. Искат стадиона да се обнови. Съгласен съм, но в момента не разполагаме с такива средства. От парите, които влизат, ще ремонтираме игрищата на младите футболисти, ще построим още един терен. Ще ремонтираме, за да не тече на залите. Това са ни възможностите. Простотите са за тяхна сметка.

Искаха да ме убедят, че сред тях няма наркозависими. Посочих двама, които исках да дойдат и да ги проверим. Те избягаха и се скриха.

Няма да допуснем тези ексцесии да се повтарят. Могат да бъдат сигурни, че нито това е начина, нито сме хора, които ще се подадем на такъв натиск. Натиск, който с нищо не е подкрепен.

Казах им: "дайте човек, който да извърши вашите искания. Ние сме готови да им дадем Славия."

Няма такъв човек.

Подкрепяйте отбора и се старайте да помагате с каквото можете. Не искам да коментирам повече, защото ще кажа някоя лоша дума. Те са малки деца, повечето от тях, и са под влияние на някакви други хора", завърши Стефанов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев