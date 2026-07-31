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11-те на Славия и Локомотив (Сф)

  • 31 юли 2026 | 17:57
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11-те на Славия и Локомотив (Сф)

Станаха ясни стартовите състави на Славия и Локомотив (София). Малкото столично дерби започва в 19:00 часа на стадион "Александър Шаламанов" в квартал "Овча купел".

Славия 0:0 Локомотив (София)

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 5. Давид Малембана, 4. Никола Савич, 26. Димитър Буров, 6. Борис Тодоров, 73. Иван Минчев, 13. Илиян Стефанов, 77. Емил Стоев, 27. Умаро Балде, 88. Владимир Николов.

Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 5. Ерол Дост, 14. Ангел Лясков, 7. Спас Делев, 20. Димитър Костадинов, 22. Реян Даскалов, 10. Георги Минчев, 31. Красимир Станоев, 91. Райън Бидунга, 71. Николас Пенев, 44. Божидар Кацаров.

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